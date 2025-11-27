【ボイスドラマCD「恋するサイコの白雪くん」】 12月17日発売 価格：3,300円

taskeyは、taskey STUDIO人気作品「恋するサイコの白雪くん」のボイスドラマCD「恋するサイコの白雪くん」と、テーマソングCD「心做し／心拍数＃0822 ～ボイスドラマ『恋するサイコの白雪くん』テーマソング～」を12月17日に発売する。価格はボイスドラマCDが3,300円、テーマソングCDが1,100円。

「恋するサイコの白雪くん」は、LINEマンガやコミックシーモアをはじめ、さまざまな書店で人気連載中のサイコ×ブロマンス作品。2023年に連載を開始し、累計販売部数は約30万部を突破しており、2023年にはコミックシーモアにて「女性ミステリーサスペンス部門 1位」を獲得している。

今回発売されるボイスドラマには、村瀬歩さん、岡本信彦さん、福山 潤さん、山崎はるかさん、杉田智和さん、高橋広樹さん・山中真尋さんら豪華声優陣が参加。オープニングテーマとエンディングテーマにはVOCALOIDプロデューサーとして人気を誇る蝶々Pさんがサウンドプロデューサーとして参加し、代表曲「心做し」「心拍数#0822」をキャラクターによる歌唱で収録した、特別な一枚となっている。

ボイスドラマCD「恋するサイコの白雪くん」

出演声優：村瀬歩、岡本信彦、福山 潤、山崎はるか、杉田智和、高橋広樹、山中真尋（敬称略）

レーベル：WarRock

【あらすじ】

白髪の美少年、白雪姫嵩（CV.村瀬歩）は、転校先の高校でイジメられっ子の時枝晴樹（CV.岡本信彦）と出会う。晴樹は鷹木、玲央奈、折原の3人組から「拷問」と称したイジメを受けていたが、奇妙なことに抵抗しようとしない。

「誰かがイジメられるなら、別にそれは俺でいい」

自らを犠牲にすることで、他の生徒を庇っていた晴樹の自己犠牲の精神は、白雪の心を強く惹きつける。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」

そう微笑んだ白雪は、晴樹にイジメが完全に無くなったら付き合うという約束を取り付ける。

冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく━━。

テーマソングCD「心做し／心拍数＃0822 ～ボイスドラマ「恋するサイコの白雪くん」テーマソング～」

歌：「心做し」時枝晴樹（CV.岡本信彦）、「心拍数＃0822」白雪姫嵩（CV.村瀬歩）

レーベル：WarRock

【収録曲】

トラック1：「心做し」 時枝晴樹（CV.岡本信彦）

作詞/作曲/編曲：蝶々P ※ボイスドラマ「恋するサイコの白雪くん」オープニングテーマ

トラック2：「心拍数＃0822」 白雪姫嵩（CV.村瀬歩）

作詞/作曲/編曲：蝶々P ※ボイスドラマ「恋するサイコの白雪くん」エンディングテーマ

発売店舗

・ポケットドラマCD（ポケドラ）

・アニメイト

・セブンネット

・HMV

・楽天ブックス

・diskunion

封入特典「描き下ろしランダムチェキカード」

ボイスドラマCDを購入するとA、B、C、テーマソングCDの購入でD、E、Fのいずれか1枚がランダムで封入されている。

※封入はCD限定（電子DL版は対象外）

※予定枚数に達し次第終了となります