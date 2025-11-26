MASCODE限定カラー登場♡スギ薬局だけの華やか3Dマスクが1枚増量で新発売

マスクもおしゃれに楽しみたい季節に、人気ブランド「MASCODE（マスコード）」からスギ薬局限定カラーが再び登場します。2025年11月から発売中の2色が、12月1日（月）よりうれしい1枚増量版としてラインナップ。顔映りを明るく見せるピンク×ピンクブラウン紐と、上品で柔らかな印象のクリームイエロー×ブラウン紐の2種類がそろい、冬のおしゃれやメイクにもぴったりです。感染症対策をしながら、気分が上がるカラーを楽しんでみませんか♪

華やかに見せる限定2色をチェック

今回登場するスギ薬局グループ限定カラーは、女性に嬉しい“顔映え”設計。

可憐なピンクにピンクブラウンの紐を合わせた「ピンク×ピンクブラウン紐」、明るく上品なムードの「クリームイエロー×ブラウン紐」の2色は、どちらも肌のトーンを自然に引き立ててくれる人気カラーです。

1袋8枚入り、価格は各550円（税込）とデイリー使いにぴったり。冬のコーデやメイクに合わせて、気分で選べるのも魅力です♡

ビオまつ毛×Barbieの豪華コラボ♡限定マストバイキャンペーンがスタート

快適性とデザイン性を両立した仕様

MASCODE 3Dマスクは、立体構造で息がしやすく、メイク崩れしにくいのがポイント。

本体にはポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひもにはナイロン・ポリウレタンを採用し、長時間つけても痛くなりにくい仕様です。

ファッション性と機能性を両立した設計なので、仕事はもちろん、休日のお出かけにも◎。

取扱店舗は全国のスギ薬局グループ（一部店舗を除く）となっており、限定カラーならではの特別感も楽しめます♪

いつものマスクを、季節に寄り添う一枚に

冬のおしゃれに寄り添うMASCODEの限定カラーは、使うたびに気分を上げてくれる心強い存在。

立体構造の快適さと華やかな色味を両立した3Dマスクは、毎日の通勤やお出かけに取り入れやすく、実用性も抜群です。

1枚増量版として登場するこの機会に、スギ薬局限定の特別なカラーをぜひ手に取ってみてください。

ファッションと衛生対策のどちらも楽しみながら、冬の季節を軽やかに過ごしましょう♪