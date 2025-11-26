年末年始に贈りたい♡ロイズの迎春スイーツ詰め合わせが数量限定で登場

北海道発の人気ショコラブランド「ロイズ」から、年末年始のご挨拶や帰省土産にぴったりな迎春スイーツが期間・数量限定で登場します。おせちの重箱を思わせる華やかな二段BOXや、獅子舞モチーフのチョコ、お正月デザインの詰め合わせなど、新年のテーブルを彩るラインナップが勢ぞろい。2025年12月2日よりロイズ通信販売・直営店で販売される特別な迎春コレクションを、すべてまとめてご紹介します♪

華やかなお正月を彩るおせちBOX

「ロイズスイーツおせち」は、お重のように二段に重なる箱に、チョコレートウエハースやピスタチオクランチチョコレート、クッキーズなど人気スイーツをぎゅっと詰め合わせた特別なセット。

内容は12種・計51個、価格は税込5,400円です。水引をあしらった和風デザインの掛け紙が、テーブルに置くだけでお正月らしい華やかさを演出してくれます。

家族みんなで楽しめる、“甘いおせち料理”として新年の団らんにぴったり。

可愛い獅子舞チョコと迎春限定パック

「ロイズ チョコレートワールド 迎春プチセット」は、獅子舞の形をした限定ポップチョコと、フクロウ・てんとうむし・ハト・招き猫をモチーフにしたラッキーチョコがセットに。

内容量は2種・計10個、価格は税込837円です。

さらに「ロイズバラエティパック[迎春]」は、ナッティバーチョコレートやウエハースなど9種・計27個入りで税込1,566円。

和風デザインのパッケージは手土産としてもスマートな一品です。

贈り物に最適な特別包装の迎春シリーズ

ギフトにおすすめなのが「チョコレートセレクション[迎春]」。11種・計31個入りで税込3,348円と、バラエティ豊かな味わいを楽しめます。

また「ロイズコレクション[迎春]」は、定番のピュアチョコレートからウエハースまで10種・計78個の贅沢なセット。

高級感のあるボックスを、迎春限定の包装紙で包んだスペシャルな装いで税込5,400円。年末年始の挨拶にもふさわしい華やかさです♪

新年の贈り物はロイズで華やかに♡

年末年始を彩るロイズの迎春スイーツは、どれも華やかで特別感あふれるラインナップ。家族で囲む食卓にも、帰省やご挨拶の手土産にも嬉しいアイテムばかりです。

お正月モチーフのデザインや多彩な味わいは、新年のスタートを明るくしてくれるはず。

2025年12月2日より、ロイズ通信販売と直営店で数量限定販売されるので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪