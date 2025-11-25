「バーキン」はなんの略？有名なハンバーガーチェーンのこと！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「バーキン」はなんの略語？ 「バーキン」はなんの略か知っていますか？ 有名なハンバーガーショップのチェーンです！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「バーガーキング」を略した言葉でした！ バーキンとは、アメリカ発祥のハンバーガーショップのチェーンのこと。 1993年、埼玉県入間市にて日本での1号店をオープンするも業績は伸び悩み、2001年に一旦日本からの撤退を余儀なくされました。 しかし、2019年7月に株式会社ビーケージャパンホールディングスによる新体制がスタートして以降、バーガーキングの業績は好調で、2025年10月時点では全国300店舗を達成したのだそう。 ちなみに、1984年にイギリスの有名女性歌手のジェーン・バーキンにちなんで名付けられた、HERMES（エルメス）の代名詞ともいえるハンドバッグ「Birkin」も、同様に“バーキン”の名称で親しまれていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『東洋経済オンライン』

・『PR TIMES』

ライター Ray WEB編集部