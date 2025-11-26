歌手の浜崎あゆみ（47）が26日までに自身のインスタグラムを更新。移動中の姿を投稿し、反響を呼んでいる。

23日に地元・福岡で国内ツアーファイナルを迎えた浜崎。上下黒、白のフードをかぶり、マスクにサングラスといった防寒スタイルでの福岡空港での後ろから捉えた様子をアップした。

その後の投稿で「ほっかむり氏、前から見た図」とつづり、「#誰かバチバチ写真撮ってくるやん」「#と思ったら」「#真顔のぺいだった」「#なんのテンションやねん」「#どんな気持ちそれ」と記し、前からのショットを披露した。

そのうえで「明日は慣れない環境での収録があるので緊張して朝から手足が冷え切ってます。どなたにも迷惑がかからないよう頑張ります！笑 そしてその収録終わりで急いでパッキングしてAスタッフの皆と飛行機で大移動なので、それもまた別の意味で緊張してます」と浜崎。「とにかく声帯様よ踏ん張っておくれ。わたしもあなた様を引き続き全力でお守り致します」とつづった。

この投稿に、ファンからは「オーラ半端ない」「顔が全部隠れてるのにいつもオーラ凄すぎる」「オシャレすぎる姫」「宇宙人系」「空港でも手振ってくれてありがとう」「カッコ良すぎるーー」「Realmeの黒バージョン」「これでもすぐ分かるよ」などの声が寄せられている。

浜崎は29日に上海公演、12月30日、31日に恒例のカウントダウンライブ、1月10日にはマカオ公演を控えている。