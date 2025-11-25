この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が実証！『【超有料級】S&P500最高値更新中で暴落はいきなり来るのか？過去のITバブル崩壊の実態と比較してNISAを成功させる秘訣を紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株価が最高値を更新する局面では、必ず「AIバブル」や「暴落」の声が上がる。投資アドバイザー・鳥海翔氏は、YouTubeチャンネルの動画『【超有料級】S&P500最高値更新中で暴落はいきなり来るのか？過去のITバブル崩壊の実態と比較してNISAを成功させる秘訣を紹介します！』で、こうした懸念に対し「今はAIバブルではない。伸びるべくして伸びている」と断言し、その根拠を過去のITバブル崩壊との比較を通じて詳述した。



鳥海氏はまず、ITバブル期の実態を数字で振り返る。2000年から2002年にかけて、NASDAQは約80%の暴落を記録した。当時は期待先行で株価が上昇し、売上に対して莫大な赤字を出す企業が上場していた。ペット用品通販のPets.comは売上約62百万ドルに対し広告費100百万ドルを投入し、最終的に約147百万ドルの赤字を計上した。ネットスーパーのWebvanは売上39百万ドルで約340百万ドルの赤字を出しながら、時価総額87億ドルという評価を受けていた。



対して現代のAI企業は、売上と利益の両面で実態を伴っている。NVIDIAは売上467.4億ドル、利益264.2億ドル、時価総額4.63兆ドル。Microsoftは売上764.4億ドル、利益272.3億ドル、時価総額3.79兆ドル。鳥海氏は「利益率が高く、期待だけで評価されているわけではない」と強調した。市場規模の違いも大きい。2000年頃、インターネット利用者は世界人口の約7%に過ぎなかったが、現在は約62%、約50億人が利用している。鳥海氏は「当時はごく一部の人々が盛り上がっていたが、今は世界中の大半を巻き込んでいる。市場の安定性が全く異なる」と述べた。



ビジネスモデルも決定的に異なる。ITバブル期の企業は売れば売れるほど赤字が膨らむ構造だったが、現代のAI企業は継続的な需要と高い利益率を両立している。NVIDIAのGPUは性能向上と消耗により買い替え需要が続き、Microsoftのオフィス製品はサブスクリプションで追加原価がほぼゼロのまま収益が積み上がる。



鳥海氏はAIの現状を「まだ入り口に過ぎない」と評価した。今後は医療、製造業、物流、金融など多岐にわたる産業で本格導入が進むと予測し、「AIが本領を発揮した瞬間、世界はめちゃくちゃ変わる。その時、株価はもっと上がる」と述べた。また、投資戦略については、鳥海氏は分散投資を推奨した。「AI銘柄だけでなく、全産業で株価が上昇する波に乗るべきだ」とし、S&P500や全世界株式への投資を提案した。「伸びる企業の割合を自動的に増やし、沈む企業の割合を減らす仕組みが、インデックス投資の強みだ」と語り、2025年1月から10月の期間で全世界株式が約18.5%、S&P500が13.5%のリターンを記録したことを示した。



株価上昇局面における不安を抱える投資家にとって、歴史的データと現状分析を基にした冷静な判断材料を提供する内容である。