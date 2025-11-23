¡ÚÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¡¿¿´ã¡Û3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À»°¤ÄÇÃÍ¥¾¡Áè¤¤¡¡¸°°®¤ë¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤Ä¤ì¤Ë¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¼ó°Ì¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿2²£¹Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÔÀï¡£¤È¤â¤Ë¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï²¿¤«½¸Ãæ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î½ÐÂ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ã¤Ä¤±¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¶×ºù¤Î¹¶¤á¤ËÄñ¹³¤¹¤é¤Ç¤¤ºÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«ÄË¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤ê¸ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÈÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¡£²¿¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÎÇÔÀï¤ò¸«¤Æµ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ®»Ö¤â¶õ²ó¤ê¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ìÊýÅª¤ËÉé¤±¤ë¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î¹¶¤á¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¤ÎÎ¤Æ±ÍÍ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÀé½©³Ú¡£·èÄêÀï¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö½¸Ãæ¡×¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ëÊ³Æ®¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë