¹ñ²ñµÄ°÷ºÐÈñ¡Ö·î5Ëü±ßÁý¡×ÅöÌÌ¸«Á÷¤ê¤Ø¡¡°Ý¿·¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ
¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÍ¿¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖºÐÈñ¡×¤ò·è¤á¤ëºÐÈñË¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¡¢·î³ÛºÐÈñ¤Î5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤òÅöÌÌ¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÆÃÊÌ¿¦¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ëË¡²þÀµ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ò5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î·î³ÛºÐÈñ¤Î5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¸«Á÷¤ê¡¢Áý³Û¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¸å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸½ºß¤ÎºÐÈñ¤Ï·î³Û¤Ç129Ëü4000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢1999Ç¯°ÊÍè¡¢°ú¤¾å¤²¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£