4月9日、国会で、保湿剤やロキソニンなど、市販でも手に入る処方薬の保険適用を見直す健康保険法改正案が審議入りした。医師の木村知さんは「単に『薬代が上がる』という話ではない。法改正が実現すれば、誰もが平等に医療を受けられる“国民皆保険制度”の根幹が揺らぐ」という――。■テレビが報じない“ある論点”国会で審議されている法案については、テレビの報道をみているだけでは本当に重要な論点をすっかり見過ごしてしま