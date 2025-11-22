寝てはいけない場面でも眠ってしまう病気があります。過眠症の「ナルコレプシー」。あるYouTuberの女性はかつて先生に仮病を疑われ、仕事中に居眠りして職を転々としました。今は薬で睡眠発作は軽減しましたが、葛藤もあります。彼女が発信する理由とは？

■動画編集中にまぶたが下がり…

青森県で暮らす、YouTuberのあこちさん（36）。動画を編集していたある日、まぶたが下がり、そのまま眠ってしまいました。

ただの居眠りのように見えますが、あこちさんは「これが睡眠発作で、自分は仕事をしている意識だし、寝ているつもりないから…。キーボードをたたいているつもりで指が動いてるんだと思います」と言います。

■自分でコントロールできない強い眠気

彼女が発信しているテーマはナルコレプシー。動画の中で「ナルコレプシーって何なん？ みたいな人多いと思うんですけど、みんなにこういう病気があるよっていうのを知ってほしいので」と語りかけます。

睡眠総合ケアクリニック代々木の井上雄一医師によると、ナルコレプシーとは過眠症の一種。「睡眠発作」ともいわれる、自分ではコントロールできない強い眠気が日中に繰り返し起こる病気です。

試験中や仕事中、歩行中など、寝てはいけない場面でも眠ってしまうのが特徴です。

■「自分も一緒」…動画を発信する理由

あこちさん

「何でなの？ どうしてなの？ どうしてガマンができないの？ （寝てしまうことが）甘えかなと思ったし…」

居眠りが病気だとたどり着くまで、あこちさんが要した時間は15年。だからこそ、自分のような苦しい思いはしてほしくないといいます。

「寝ちゃうことで悩んだ瞬間に、検索して（動画と）巡り合ってくれれば自覚ができるし、『言ってることが自分も一緒』と（親などに）言える材料を置いておきたい」

■「1型」と「2型」…発症の原因は？

ナルコレプシーには、感情が高まった時に急に体の力が抜けてしまう「情動脱力発作」を伴う1型と伴わない2型があり、あこちさんは2型と診断されています。

長年睡眠学を研究する井上医師によると、推定される患者数は1型で1万人に1人〜2人。2型も合わせると、その倍はいる印象とのことです。

発症する原因について、井上医師は「脳内のオレキシンの活動が低下することで起こるんですけども、オレキシンの欠乏がなぜ起こるのかは、決定的なメカニズムはまだ分かってないですね」と言います。

思春期にあたる12歳〜18歳頃に発症することが多いナルコレプシー。あこちさんに初めて症状が出たのも、14歳の時でした。古文の授業中、先生に指名されて自分のノートを見た時、寝ていたことに気が付いたそうです。

あこちさん

「え？読めない。何これ？って固まっている時に、『古文なめんな』と（先生から）言われた。混乱ですよね。自分が読めない字を書いている。なぜか注意されている。何が起こったのか分からない」

■授業中になぜか寝てしまう日々

夜更かししていないのに、授業中になぜか寝てしまう。そんな日々が続き、先生から仮病を疑われたこともありました。

あこちさん

「言葉にできない苦しみだった。（同じ悩みを持つ人が）いないから、周りに。『眠すぎるんだけどどうしよう』と言っている人を知らないから。そういう体質だと思い込んでいた」

■友人は「ペンが立ったままだった」

専門学校の友人のあいさんは、当時のあこちさんの様子をこう振り返ります。

友人 あいさん

「ホントに寝てる。確実に何かを書いている最中に寝ちゃったんだろうな、みたいな。ペンが立ったままだった」

あこちさん

「（記憶は）ないです。いま聞いて、そうだったんだ、立てたまま寝るんだと（知った）」

あいさん

「起きようとはしていたんだなって。いま思えばね」

■美容師の仕事を辞めた後も居眠り

卒業後は、憧れの美容師として働きだしたあこちさん。しかし、立ったまま眠ってしまったこともあり、3か月で退職。その後はデスクワークの職に就くも、仕事中の居眠りが繰り返されました。

あこちさん

「何かは効くはずと思って毎日いろんなものを試したけど、効かない。（居眠りが）治らないので、（会社の人たちの）当たりが強くなっていく。会社にいることが苦しくなっていくんですよね」

職場を転々としては、勤務態度を注意されていました。

■先輩の後押し「病院に行ったほうが」

そんな中、29歳の時に勤めていた会社の先輩が、ある言葉をかけてくれました。

あこちさん

「（ウトウトする）“舟をこぐ”がないみたいで。（先輩が）『急に寝ているし、たまに白目をむいているし、普通の居眠りじゃないと感じたから、病院に行ったほうがいいと思う』と後押ししてくれて」

こうして29歳の時に初めて睡眠の検査を受け、ナルコレプシー2型と診断されました。「今まで言われてきた、怠けてる、サボってる、甘えてる、根性がない、気合が足りない…。全部違ったんだ。自分のことこんなに責めなくてよかったんだ」

■服薬で…日中の睡眠発作は軽減

ナルコレプシーの治療として、あこちさんは覚醒を促す薬を飲み始めました。さらに薬の量や飲んだ時間、夜の就寝時間などをノートに記入し、睡眠発作との関係性を自分なりに分析。症状の把握に努めています。

「副作用、頭痛があるとか、口が渇くとか、しんどいこともあるけど、やりたいことができる時間は増える。私は薬に出会えてよかったと思っています」

日中の睡眠発作は軽減し、眠気にも気付けるようになったと話すあこちさん。

■確立されていない治療法…葛藤も

しかし井上医師によると、ナルコレプシーを完全に治す治療法はまだ確立されていません。ゆえに、こんな葛藤もあるといいます。

あこちさん

「薬を飲んでいれば起きていられる。そればかり見られちゃうんで、『できるじゃん』『起きてるじゃん』と思われる」

井上医師によると、ナルコレプシーと生きるためには薬と合わせて、夜間の睡眠時間を十分に確保し、規則正しい生活を保つことが重要です。日中の計画的な短い仮眠も有効ですが、学校や職場の理解を得づらく、悩む当事者も少なくありません。

また薬への習慣性・依存性ができないように、医師から薬を飲まない「休薬日」を設けるよう言われる場合もあります。

あこちさん

「（薬を飲んで）無理して起きていた分、一気にしんどさが休薬日に来る」

休薬日は体が重く、倦怠（けんたい）感に襲われるといいます。火を使う料理は一緒に暮らす家族にお願いするなど、サポートを受けながら過ごしています。

■あこちさんを突き動かす、当事者の声

それでも体調が許す時は、動画の編集を進めることもあります。突き動かすのは、あこちさんの動画を見た当事者からの声です。

「やばい、完全に私だ 病院行きます ありがとうございました」「自分のせいじゃないかもしれないと思ったら泣きそうになりました ありがとうございます」

あこちさんはこれからも、願いを込めて発信し続けます。「ナルコレプシーも含めて、過眠症をまず知ってほしい。寝ちゃっている子を偏見・決めつけで見ないでほしい、その子のことをもっと知ってあげてほしい」

