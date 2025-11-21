『SHERLOCK／シャーロック』脚本家も参加！英国ミステリー『リンリー警部の事件簿』2026年1月リリース

人気小説を原作とする英国発の刑事ドラマ『リンリー警部の事件簿』が、WOWOWにて2026年1月よりリリースとなる。子爵の称号を持ちながら犯罪捜査に情熱を注ぐリンリー警部と叩き上げの巡査部長ヘイヴァースという異色のコンビが事件を追う！

貴族と庶民の異色コンビ

米国の推理作家エリザベス・ジョージによる人気小説「リンリー警部」シリーズを新たにドラマ化した本作。アシャートン伯爵を父に持ち、子爵でありながら犯罪捜査に情熱を注ぐリンリー警部が、叩き上げの巡査部長ヘイヴァースとコンビを組んで難事件に挑む英国産ミステリーだ。裕福な貴族出身でオックスフォード大学で法律を学んだリンリーと、労働者階級出身で直感を信じて捜査するヘイヴァースはまったく異なるタイプだが、正義を貫く強い意志は同じ。時に意見が対立することもあるが、事件解決に全力を注ぐ名コンビだ。リンリーは特別な出自ゆえになかなか周囲に溶け込めないが、時折見せる人間味のある表情は非常に魅力的。新たに上司になったナイズ主任警部との関係も見どころだ。

キャストは、リンリー役とヘイヴァース役に『ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜』のレオ・スーターと『プライム・ターゲット 狙われた数列』のソフィア・バークレー。上司ナイズ役に『カササギ殺人事件』のダニエル・メイズ。そして製作総指揮・脚本を務めるのは、『SHERLOCK／シャーロック』で名エピソード「ライヘンバッハ・ヒーロー」を含む3話の脚本を手掛けたスティーヴ・トンプソン。

『リンリー警部の事件簿』あらすじ

［第1・2話］「孤島のバッカス（前編・後編）」

リンリーはスリー・カウンティーズ重大犯罪課に異動したばかり。サルコット島で美術収集家が不審死しを遂げ、周囲の人々には収集家を殺す動機があった。

［第3・4話］「旧友からの依頼（前編・後編）」

リンリーの大学時代の友人の部下が失踪し、あるストーカーが最重要容疑者として浮上するが…。

［第5・6話］「恩讐の彼方（前編・後編）」

リンリーは、若い男性が川で溺れ死んでいるのを発見。聞き込みを進めるが、村には閉鎖的な空気が漂っていた。

［第7・8話］「偽りの聖痕（前編・後編）」

ヘイヴァースが軽犯罪で逮捕した男性が翌日、惨殺体となって発見される。リンリーたちは、この事件がある未解決殺人事件とつながっていると考えるが…。

『リンリー警部の事件簿』キャスト、声優

レオ・スーター（トーマス・リンリー役／声：鈴木崚汰）

ソフィア・バークレー（バーバラ・ヘイヴァース役／声：行成とあ）

ダニエル・メイズ（ブライアン・ナイズ役／声：マルヤマタケシ）

マイケル・ワークアイ（トニー役／声：景浦大輔）

ニーヴ・ウォルシュ（ヘレン役／声：寿美菜子）

『リンリー警部の事件簿』放送・配信情報

WOWOWプレミア『リンリー警部の事件簿』は2026年1月よりWOWOWにて放送・配信。詳しい放送日時は決まり次第お伝えしたい。

