オープニングフライトの離陸から迫力ある姿を見せてくれます。地上展示機を入れて撮影すると低さや迫力が伝わる写真になります

（撮影：2019年 築城基地航空祭）キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/1,600秒、F6.3）／ISO 2500

数々の航空祭で公式の撮影を務めてきた航空写真家の粒木友香里さんに、これから開催されるおすすめの航空祭についてコメントをいただきました。

開催日

2025年11月30日（日）



会場

福岡県 築上郡 築上町西八田番地

飛行スケジュール

オープニングから最後まで休憩なしの充実したプログラム

F-2（8空団）：8時30分～8時50分 U-125A✕1、UH-60J✕1（芦屋救難隊）：8時55分～9時15分 T-4（13教団）：9時20分～9時30分 OH-1（陸上自衛隊）：10時00分～10時10分 F-2（8空団）：10時15分～10時30分 エクストラEA300競技曲技飛行（ウイスキーパパ）：10時35分～10時55分 F-15（5空団）：11時00分～11時15分 T-7（12教団）：11時20分～11時30分 ブルーインパルス：T-4：11時35分～13時15分 F-2（8空団）：13時40分～14時00分

福岡県築上郡築上町にある航空自衛隊築城基地は、2016年にF-15を装備していた第304飛行隊が那覇基地に移動してから、F-2を装備する第6飛行隊と第8飛行隊が主となり、航空祭ではダイナミックで迫力のある展示飛行を楽しむことが出来ます。

今年の展示飛行は、8時30分のオープニングフライトから13時40分から始まるF-2による模擬空対地射爆撃まで、休憩時間がないほど充実しています。

地上展示も航空自衛隊だけでなく陸上自衛隊、海上自衛隊の航空機や、米軍機、海保機、ウイスキーパパなど多く集まる予定で、空も地上も賑やかになりそうです。

今年はブルーインパルスも飛来予定で、九州地区の航空祭では唯一の参加となっているため、来場者が増えることが予想されます。

交通機関については車の場合は基地外の臨時駐車場、JRの場合は築城駅に停まる臨時列車を活用しましょう。

2019年のオープニングフライト、今年も6機のF2で行われる予定です。この時は第6飛行隊60周年塗装機が先頭でフライトを行いました。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／164mm／絞り優先AE（1/2,500秒、F6.3）／ISO 1600

機体のお腹側を見せることが多かった以前の展示飛行から、近年は迫力ある背中や複数の機体の重なりを見せてくれるようになった築城基地航空祭。子供達だけでなく多くのカメラマンにも魅力的な航空祭です。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/1,600秒、F6.3）／ISO 400

機体と機体の幅が約90cmと全課目の中で最も近いファン・ブレイク。

メインエプロンでは入間基地のように築城基地も順光で撮ることが出来るため、青と白の塗装が映えます。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/2,500秒、F6.3）／ISO 250

5、6番機によるハーフ・スロー・ロールとコーク・スクリュー。

エアフェスタ浜松でデビューしたばかりの浦3佐と、今年デビューした浅香1尉の息の合ったソロ課目にも注目です。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/1,600秒、F6.3）／ISO 250

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/2,000秒、F6.3）／ISO 250

機体のお腹と背中が1度に見られるオポジット・トライアングルは、雲などが低めの3、4区分の際に行われる課目です。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／200mm／絞り優先AE（1/2,000秒、F6.3）／ISO 250

航空祭のトリはF-2による模擬空対地射爆撃の予定です。

複数機のブレイクシーンなど今年はどのような展示飛行が見られるのか楽しみですね。

（撮影：2019年 築城基地航空祭）

キヤノン EOS 6D Mark II／EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM／400mm／絞り優先AE（1/2,000秒、F6.3）／ISO 400