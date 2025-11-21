UHA味覚糖「年末特大福袋」発売、1万6000円相当･重量4.5kg 被りなし82種類の菓子を詰め合わせ

UHA味覚糖は12月1日、公式通販サイトで「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」を発売する。価格は1万2,000円(税･送料込み)。

今回の福袋には、参考価格1万6,000円相当の82種類の商品と、オリジナルグッズ「UHA坊やおはし」が入っている。総重量は約4.5kgにもなるという。数量限定で、なくなり次第終了。

〈毎年好評の福袋、かぶり無し82種の商品を米袋に詰め込んだ〉

「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」は、かぶり無しの商品82種類を、大きな米袋に詰め込んだ。過去に販売した商品から最新商品まで、幅広いラインアップを取りそろえる。UHA味覚糖の福袋は、毎年完売となっており、前回は計8,000袋を販売した。

「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」

UHA味覚糖は、「お店で買えなかったあのグミや、また食べたいあのキャンディがきっと入っています。グミやキャンディ以外も?大満足のボリュームです」としている。家族や友人と集まった際に、お菓子を皿などに盛りつけて『お菓子なおせち』として楽しむのもおすすめだという。

「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」イメージ、『お菓子なおせち』

福袋の販売サイトでは、商品ラインアップの一部を紹介している。復刻版との食べ比べを楽しめる「シゲキックス」、発売40周年を迎えたスナック菓子「おさつどきっ」、最新技術による新食感グミ「チョコレア」など。

UHA味覚糖「おさつどきっ」「シゲキックス」「チョコレア」

また、同社は届いた「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」の写真を撮って、「#UHA味覚糖 年末特大福袋」のハッシュタグをつけて、X(旧Twitter)にポストすると、「すごいことが起こる!!‥･かも?」としている。

「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」

◆オリジナルグッズ「UHA坊やおはし」付き

UHA味覚糖のキャラクター「UHA坊や」がデザインされたオリジナルの箸。企業コンセプトの「おいしさはやさしさ」のプリントも施した。

オリジナルグッズ「UHA坊やおはし」

〈「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」販売概要〉

●発売日

2025年12月1日(月)12:00

●価格

1万2,000円(税･送料込み)

●発売場所

UHA味覚糖公式オンラインストア、各インターネットショッピングモール

「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」

■UHA味覚糖公式オンラインストア「UHA味覚糖 年末特大福袋2025」