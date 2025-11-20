¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¼ç±é¡ªÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡Ê¥®¥ç¥ó¥É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡ËÇÛ¿®Æü¤Ï¤¤¤Ä¡©¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡©¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¾®¤µ¤Ã¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
À¤³¦Åª¿Íµ¤ÇÐÍ¥ ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó ¤È¡¢º£ºÇ¤â½Ü¤Ê½÷Í¥ ¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¥®¥ç¥ó¥É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ë¤¬¡¢Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£240°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤ÎÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¼ç±é¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡©
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¥®¥ç¥ó¥É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¿±ÑÂê¡§Surely Tomorrow¡Ë
¡ü»ëÄ°ÊýË¡¡§ Prime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦Æ±»þÆÈÀêÇÛ¿®
¡üÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡üÇÛ¿®»þ´Ö¡¦´Ö³Ö¡§ ÇÛ¿®³«»ÏÆü°Ê¹ß¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤ÈÆüÍËÆü¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®
¡üÁíÏÃ¿ô¡§ Á´12ÏÃ
¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏPrime Video¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤ÎÊý¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¸«ÊüÂê¡£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤«¤é¤¹¤°¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢½é²ó¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ´ü´ÖÃæ¤ËºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª´ü´ÖÆâ¤Ë²òÌó¤¹¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î¥é¥Ö¥³¥áÉüµ¢ºî¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤Ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡©
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢°Ê¹ß¡¢Ëè½µÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡£
¡ÚÁ´12ÏÃ¡Û
Âè1ÏÃ¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Âè2ÏÃ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè3ÏÃ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè4ÏÃ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè5ÏÃ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè6ÏÃ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè7ÏÃ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè8ÏÃ¡§2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè9ÏÃ¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè10ÏÃ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè11ÏÃ¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¾Ò²ð
¢£¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É
¥É¥ó¥¦¥óÆüÊó¡¦·ÝÇ½Éô¤Îµ¼Ô¡£
20Âå¤Îº¢¤Ï±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌ´¸«¤ëÀÄÇ¯¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï·ÝÇ½¥´¥·¥Ã¥×¤ÈÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë30Âå¡£
20ºÐ¤È28ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥½¡¦¥¸¥¦¤È2ÅÙÎø¤ò¤·¤Æ2ÅÙÊÌ¤ì¤¿¸µÎø¿ÍÆ±»Î¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡ÈÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Î²ñ¸«¾ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¥¸¥¦¤È3ÅÙÌÜ¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¢ª¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤Î¿À¡×¤ä¡Ö¥¥¹¿¦¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡£½Ð±éºî¤Ï¸®ÊÂ¤ßÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª
¢£¥½¡¦¥¸¥¦
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢»¨»ï¤äSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
¥®¥ç¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¡£
¸½ºß¤ÏÂçÊª¼Â¶È²È¤ÎºÊ¤À¤¬¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¸µ¥«¥ì¤Î¥®¥ç¥ó¥É¡½¡½¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·Á¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¢ª¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØD.P. -Ã¦ÁöÊ¼ÄÉÀ×´±-¡Ù¡¢¡ØºÇ°¦¤ÎÅ¨¡Á²¦¤¿¤ë½ÉÌ¿¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£
¢£ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¡Ú1²óÌÜ¤Î½Ð²ñ¤¤¡Û20ºÐ¤Î¡È¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡É½éÎø
20ºÐ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¤È¥½¡¦¥¸¥¦¡£
ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿´Í¥¤·¤¤¥®¥ç¥ó¥É¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î¥½¡¦¥¸¥¦¡£¥¸¥¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥®¥ç¥ó¥É¤È¥¸¥¦¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡£
Îø¤âÌ´¤â¡¢Á´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡½¡½ºÇ½é¤ÎÎø¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ö¤·¤¤»þ´Ö¤«¤é¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£
¤±¤ì¤É¡¢Æó¿Í¤ÎÊâÉý¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤º¤ì¤Æ¤¤¤¡¢1²óÌÜ¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£¡Ú2²óÌÜ¤ÎÎø¡ÛÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É
Ç¯·î¤¬²á¤®¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿¥®¥ç¥ó¥É¤È¥¸¥¦¡£°ìÅÙ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤Þ¤¿ÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
20ºÐ¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤¤»Å»ö¡¢À¸³è¡¢ÀÕÇ¤¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿2²óÌÜ¤ÎÎø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ÏºÆ¤ÓÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ú3²óÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤¬ºÆ²ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ç¥ó¥É¤Ï·ÝÇ½Éôµ¼Ô¤Ë¡£
¥¸¥¦¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥ÖºÊ¤Ë¡½¡½¡£
¤¢¤ëÆü¥®¥ç¥ó¥É¤Ï¡¢ÂçÊª¼Â¶È²È¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÄÏ¤ß¡¢µ¼Ô¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤·¤Æµ»ö¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿ºÊ¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¡¢¥½¡¦¥¸¥¦¡£
µ¼Ô¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÅö»ö¼Ô¤ÎºÊ¤Ï¸µÎø¿ÍÆ±»Î¡£
2²óÊÌ¤ì¤Æ3²óÌÜ¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤È¤¤¤¦¡¢Ê£»¨¤¹¤®¤ë¹½¿Þ¤ÇÆó¿Í¤Ï3²óÌÜ¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¢£²áµî¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¡¢º£¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦
¥®¥ç¥ó¥É¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤¬¡¢¥¸¥¦¤Î·ëº§À¸³è¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¡£
¥¸¥¦¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¸µ¥«¥ì¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤È¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¥®¥ç¥ó¥É¤Ï¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¿¿¼Â¤ò½ñ¤¤¤¿¡É¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½éÎø¤ÎÁê¼ê¡×¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¦¤¬½ý¤Ä¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢³ëÆ£¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¿ÍÀ¸¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤È¡¢²áµî¤Î°¦¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢°Û¿§¤ÎºÆ²ñ¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÏË¬¤ì¤ë¡©
¢£¡Ú¹Í»¡¡ÛÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È6¡ª¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ÜÀÚ¤Ê¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÍ½´¶
¢£▶ ¡ÚºÇÃíÌÜ¡ª¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥óÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹Éüµ¢ºî¡ª
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ëµ¢´Ô¡ª¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà¤Î¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤±éµ»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤¬¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£▶ ºÆ²ñ¤Ï¡Öµ¼Ô¡×¤È¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÁê¼ê¤ÎºÊ¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¡ª
¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢¡ÖÊóÆ»¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎºÊ¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¤³¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÀßÄê¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤¤´¶¾ð°ÜÆþ¤ÈÅ¸³«¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£▶ ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼
¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆó¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¶»¥¥å¥ó¤Ê½Ö´Ö¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢2ÅÙ¤ÎÊÌ¤ì¤ÈºÆ²ñ¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¿´Íð¤µ¤ì¤ë¤³¤È³Î¼Â¡£
¢£▶ Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö½éÎø¡×¤Î¤¤é¤á¤¤¬ºÆÇ³
¡Ö½éÎø¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬ËÜºî¤Î¸°¡£ÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âç¿Í¤Î»Ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢ºÆ¤Ó½é¡¹¤·¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£▶ ¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤¿¿Í¡Ù¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø·¯¤Î·ëº§¼°¡Ù¡¢¡Ø39ºÐ¡Ù¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¥·¥ó¡¦¥½¥ó¥Ï¥ó¡Ù¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥¢¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£▶OST¤Ë¤â´üÂÔÂç¡ª
¼çÂê²Î¤Ï¡È¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¹ÄÄë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬Ã´Åö¡ª
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢²áµî¤Ë¤ÏTOMORROW X TOGETHER¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À´öÅÄ¤ê¤é¤¬»²²Ã¡ª¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÆüËÜ¸ì»ì¤Îºî»ì¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎOST½é»²²Ã¤À¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¿·ºî´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÚ¤Ê¤¯¤â¶»¥¥å¥ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ÎPrime Video¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôYYY¡Û