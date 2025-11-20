「ムキムキに見える」飼い主さんの膝にひっつく猫ちゃんの、頼もしすぎる背中が話題

なんて頼もしい背中……。

このほどXに投稿された三毛猫ちゃんの“ムキムキ”な後ろ姿が3.5万件のいいねを集め、「かなり鍛えていらっしゃる！」「何処のジム行ってる？」などと話題です。

飼い主さんが「ムキムキに見えるのホントおもしろいね」というコメントを添えて投稿したのは、愛猫「あん」ちゃんを自身の膝に乗せたときの写真。

あんちゃんは飼い主さんの膝から太ももあたりにお腹をくっつけ、うつ伏せ状態。両膝を前脚でしっかりと押さえ込む後ろ姿は……なんだかとてもムキムキ。

前脚の付け根から脇腹のあたりにかけて、しっかり盛り上がっているように見えます。真っすぐ伸びた首もたくましく、あらゆるものから守ってくれそうな、とても頼もしい後ろ姿。

あんちゃんのこの「ムキムキに見える」写真は3.5万件を超すいいねを集め、コメント欄には「すばらしい背中だ……」「かなり鍛えていらっしゃる！」「何処のジム行ってる？」などと、そのたくましさを称える声が集まっています。

たしかに写真だけをみると、とても安心感のある猫ちゃんですが、飼い主さんによれば、普段のあんちゃんはムキムキとはほど遠い、可愛さいっぱいの猫ちゃん。

日頃から飼い主さんや飼い主さんの膝に乗るのが好きだというあんちゃん。その際には「ぐでぇ〜っと伸びたり、ぎゅっと丸まったり、体勢を変えるたびにまた伸びたり……」とまったりしたひとときを過ごすことが多いそう。

性格も控えめでありつつ、愛情表現が豊か。少し怖がりさんではあるものの、優しいお姉さんタイプ。

今回のムキムキ風写真は、そんなキュートなあんちゃんのまったり中に撮れた、奇跡の1枚なのでした。

きな あん の日常とその他 さん（@1025_cocoa）

（ヨシクラミク）

