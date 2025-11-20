【イライラ】妻の料理に文句つける夫→試しに一食任せてみた結果「なんの時間だよこれ」【ママリ】

口だけ夫「料理もっと頑張って」にイライラ！ためしに食事を任せたら散々な展開に

普段何もやらない旦那が文句を言ってきます（長いのですがぜひ聞いてほしい）



うちは今年から単身赴任していて月２で旦那が帰ってきます。

子どもたちも野菜が大の苦手なので３人での食事のときは

怒りたくないしストレスにもなりたくないし…

で、子どもたちが食べてくれる食事を作りがちです。

（と、いっても豚汁やミネストローネなどそこまで好きではないけど、汁物で野菜は摂る努力はしてます）





ただ、旦那は私の作る料理はレパートリーがないし

あじつけだってレシピ見てて…もっと頑張ってよ！！

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

単身赴任中で月に2回だけ自宅に帰ってくるというUさんの夫。他の日はUさんがワンオペなのでしょうか。



Uさんは2人の子どもを育てていますが、子どもたちは野菜があまり好きではないということで、普段は「摂れるものから栄養を摂ろう」というスタンスで食事を作っているようです。

こちらからすると作ったものを食べてくれない辛さわからないよね？って感じなので

先月チャーハンを作ってもらいました（これ使ってと野菜だけは準備した）



私も口出しせずだた横目で見てる程度にして

いさ！食べるぞ！ってなったらめちゃくちゃ味が薄い…

「今までこういう味が好きだったの？何で味付けした？」と聞いたら

「塩コショウとみりん、大人のにはブラックペッパーも、

でもちょっと薄かったかな…みりん足りなかったかな」

Uさんの食事に文句を言ってくる夫に、Uさんは思い余ってある日の食事を作ってもらうことにしました。



すると、夫はちょっと不思議な味付けでチャーハンを作り、子どもたちには大不評だったそうです…。

そして今週も旦那が帰ってきてるので、

旦那がいるからこそ作る料理（子供達は苦手）を出し

「私が嫌な思いしないように2人に食べさせて！！」と

食事を一任しました。（食べさせてあげる事や残す判断も）



そしたら案の定子どもたちは「うわー苦手なものばっかり」「白いご飯しか食べたくない」と…

それに対しても特に怒ることもなく「なんで～食べてごらんよ～」といいつつ自分は黙々と食べてる感じで…



（中略）



なんかもうなんの時間だよこれ、

私は嫌な思いしかしないいし結果たべさせなくていいなら

好きなものでよくない？って感じで…



これも全て旦那には伝えてますが、旦那は

「やってみなきゃ分からないじゃん！食べれないって決めつけるのは良くない」とのことです（どの口が🤬）



夫が作った料理は子どもたちに不評でしたが、夫はUさんのレパートリーについても口を出してきたので、次は夫がいるから作る料理を用意したようです。



ただ、この料理は子どもたちは進んで食べないため、子どもたちにご飯を食べさせる係は夫に担ってもらったとのこと。



すると案の定、子どもたちはご飯を食べず、見ているUさんは「だから言ったでしょ」と言いたい気持ちだったようですね。



しかし、夫はUさんとはまた別の視点から物を見ていたようで、なかなか気持ちよくご飯を食べさせたいというUさんの気持ちは分かってくれませんでした。こうしたUさんのモヤモヤに、ママリユーザーからはいろいろな意見が集まったのでしょうか。

これまでの過程を見てほしい！などさまざまな声が

日々懸命に育児をしているUさんの、普段の様子やこれまでの過程に目を向けず、文句を言ってくる夫。Uさんにはモヤモヤが募っていました。そんなUさんの気持ちに、ママリユーザーからはいろいろな声が寄せられました。

やってみた結果がコレだからこうしてるんだよ😠

やってないのはアンタなんだって😂って言ってやりたいですね😑笑



チャーハンに味醂の味付けは凄いです。不味そう…

知らないから言える言葉😂



旦那も同じタイプですが、自分でやらせてみて、結果を自分で言わせています😃

試行の結果、今の現状があることを、普段関わっていない人には本当によく分かってもらいたいですよね。



「そんなことはとっくに試してる！」という点について指摘されてもこちらとしては素直に聞き入れる気にはなれません。



自分でやってみて、どうして現状になっているのか、自分でしっかり理解してもらいたいものです。



住んでる地域によるんでしょうか。

私は今までチャーハンにみりんは入れたことないので正直不味そうだなと思ってしまいました汗。

液体物入れたらチャーハンがベタベタになりそう。。。



上のお子さん、気使い屋さんなんですね。

えらいというか、なんというか。。。



個人的に、ご飯の時間はもっと楽しくあるべきかなと思います。

ご飯の時間が楽しいから、食事が大好きに繋がるかなと。



うちは投稿者さんと同じスタイルです。

食べてくれればなんでもいい！

野菜が少ないだろうが、タンパク質が少ないだろうが、気にしてません！

もちろん毎食毎食、毎日毎日偏った食事だったら困りますが、1日の1回くらいバランスの悪い食事でも気にしません！

それよりも子供たちが楽しくいっぱい好きな物を食べることを優先しています♪



こちらの意見のように、まずは「食事って楽しいな」「この人とご飯を食べると幸せな気持ちになるな」ということを子どもには感じ取ってほしいですね。Uさんの夫は、「やってみないと分からない」と言っているので、とことんやってみてもらえば良いような気がします。



そうすると、やはり子育ては一筋縄ではいかないのだな、と実感をともなって理解できるかもしれませんね。

【共感求む】夫が妻の私物を勝手に使う上に、扱いが雑すぎてイラつく

人の物を勝手に使う旦那について。



旦那が、わたしの物を勝手に使うのがストレスです。

「貸して」と一言あったり、貸したものを丁寧に扱うなら快く貸すのですが…。例えば、



・わたしのニット帽を被って出掛ける→帰ってきたらタバコ臭い&リビングに置きっ放し

・わたしのロングカーディガンを着て出かける→帰ってきたら床に脱ぎっぱなし

・雨の日に職場へわたしが買ったビニール傘(大きさやワンプッシュ機能、柄を考慮して購入)をさしていく→持って帰ってこない(これが3,4本続く)

・わたしの旅行カバンを貸す→帰ってきたら中に荷物を入れたまま放置



ということがあります。

ひとつひとつは小さいことなのですが、積み重なってストレスです。

一度「黙って使われたり、貸したものを雑な扱いをされると気分が悪い」ということを伝えてはいるのですが、1,2ヶ月するとまた同じことをします。



投稿者さんの物なのにまるで自分の物かのように夫が雑に扱うことにストレスを感じているという投稿者さん。そもそも貸してほしいという一言もなく勝手に使ってしまうというのは夫婦といえどもダメですよね。



投稿者さんが特別に心が狭いとは思いませんし、もし同じようなことをされたら貸したくないと思ってしまいそうです。

勝手に物を使う夫にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「ルールを設けるべき」という意見がありました。

いや、おかしいと思いますよ( ´Д｀)=3 いくら夫婦と言えども、人の所有物を勝手にどうこうする権利は無いと思います(｀´）



夫婦で共有すること自体はおかしいことではないものの、勝手に使うというのは良くないですよね。感謝の気持ちが感じられないような使い方も許せるような物ではないと思います。ルーズという言葉では見過ごせないことだと思いますし、夫婦間のルールをしっかりと決めて守れなかった時のペナルティも考えた方がいいのではないでしょうか。



他にも「夫が使えないようなものに変える」という意見がありました。

確かに大切にしないなら嫌ですよね。

この際女子力高めでいってみては

どうですか？

旦那さんが使えるようなユニセックスな

デザインものが多いってことですよね？

傘はハートとかにしちゃえば持ち出さないと（笑）

自分で使うのも勇気がいりますねー



ワンポイントなどで

女の子アピールがあればチョット

男女兼用できる物ではなく、夫は持てないような女子力高めのものに変えるというアイデアは目からうろこ。本来は妻が対処する問題ではない気もしますが、最終手段としてぜひ覚えておきたいですよね。



夫婦で共有できることはメリットでもあると思うのですが、それはお互いに不満なく共有できることが大事なポイントだと思います。投稿者さんのようにストレスを感じている場合はしっかりと話し合いが必要でしょう。夫婦といえども無断で借りるのはダメですし、雑に扱うなんて問題外。我慢せずに不満をしっかりと伝え、改善されるといいですね。

夫の言い訳、全部ウソに聞こえる…。状況証拠はグレーでも、もう信用できない！

旦那の信用性が無くなりました。

未開封のゴムが寝室に置いてあったのですが、ふと今日見た時に開いてました。

それで数を数えたら1つなく…。

私はすぐにに浮気してるって思ってしまいました。

そういうことする人じゃないって思ってたからショックすぎてすぐに旦那に浮気をしてるんじゃないか？と伝えたら、

寝室に置いてある避妊具のパッケージが開いていたことに気づいたRさん。中身も減っていたとのことで、夫を問い詰めたところ、彼は浮気はしていないと答えたようです。

結論、本当にしては無いみたいなのですが、色々理由を言われても信用できません。

すごくしょうもない嘘をつく人なので余計信用性がないです。

最初は踏んだ時に開いてしまったと言われました。

でも踏んだだけで周りのフィルム剥がれなくない？って言ったら、ホントだよと。

でもだからといって、なんでゴムが1つ消えるの？って思いますよね？

それを問いつめたら、俺は知らないとしか言えないと言われ、袋にそのゴミを入れて捨てたから見てみと言われたので、もちろん探しました。

夫の言い分を聞き、ゴミを捨てたという場所を確認したRさん。



そこからはパッケージのフィルムと一緒に使用済みのコンドームが見つかりました。ただ、夫の言うように「浮気はしていない」というのは本当にだった模様です。



ただ、Rさんの夫は普段から小さな嘘をつくようで、Rさんの夫に対する信用度はこのできごとでガタ落ちに…。

結局嘘ついてるじゃんって言ったら、

浮気は本当にしてない、1人でしただけだって言われて、

最近私から夜のお誘いをしないのが寂しかったみたいで、1人でしましたと…。

そこまで言われたらちょっと納得だけど、嘘をつくまで隠すことか？と思いました。

最初は疑ってたけどその話を聞いたら違うんだなって思ってはいます。

でもやっぱりまだ疑いがあります。

夫の話では、Rさんとスキンシップがはかれなかったことが寂しかったとのこと。Rさんもそれを言われると強く問い詰めることができなかったようです。



しかし、夫への信用度が激減するきっかけになったことがコトだけに、疑いがぬぐい切れていません。こうしたRさんのモヤモヤに、ママリユーザーはどんな声を掛けたのでしょうか。

男性の気持ちを理解するのは難しいけれど…

寝室に置いていたコンドームが減っていたことで、夫の浮気を疑ったRさん。夫との話し合いの結果、浮気の可能性は低いと分かりましたが、モヤモヤは晴れません。そんなRさんにママリユーザーからはいろいろな意見が集まりました。

男性ではないので、気持ちを全て理解出来ませんが…

もしかすると、"1人でした"という事実を言うことが恥ずかしかったのかもしれませんね😂💦



男性は自分で性欲を処理することも少なくないかもしれませんが、その行為自体を「しているんだ！」とパートナーに堂々と言うのは恥ずかしいという人もいるのではないでしょうか。



「男性の気持ちを全て理解できませんが」というこちらの意見にあるように、男女とも、お互いの気持ちを全てクリアに理解するのは難しいですよね。だからこそ、ここぞという時は腹を割って会話をするのが大切なのでしょう。

なかなかご自宅の寝室での裏切りは奥様が出張など

絶対不在時がないと難しい気がしますけどね🤔

不安なお気持ちお察しいたしますが

ゴミから使用済みのコンドームが出てきた、というのは「その場で使った」からなのでしょうね。そうなると、こちらの意見のように、自宅の寝室で浮気、というは結構ハードルが高いように感じます…。



もちろん、Rさんのお仕事や生活状況によっては話が異なるのかもしれませんが、今後の様子をがっちり観察しつつ、この機会だけは見逃してもいいのかもしれません。



夫婦といえど他人ですので、相手の行動や気持ち、何を恥ずかしいと思うかという部分も含め、全てを把握することはできません。ただ、疑いをもたれるような行動は、それがどんなことでも相手の信用を失うことにつながります。パートナーとの関係を大事に思うのであれば、そうした部分にも配慮をしてもらいたいですね。

