楽天市場では、最大50％の高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2025年11月19日は、テレワークにぴったりなIO DATAの21.5型ディスプレイがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

IO DATA アイ・オー・データ USB Type-C搭載 液晶ディスプレイ 21.5型 LCD-C222SDBX 25,080円 （20％還元：11月20日9時59分まで）

ケーブル1本で“電源＋映像”が完結。テレワークにぴったりなIO DATAの21.5型ディスプレイが20％ポイント還元中！

テレワーク先やサテライトオフィスで、もっと身軽にデュアルディスプレイ環境を整えたい。その願いを叶えてくれるのがIO DATA（アイ・オー・データ）の「USB Type-C搭載 液晶ディスプレイ 21.5型」です。ケーブル1本で映像出力と給電ができ、100Hzのなめらか表示にも対応しているアイテムが20％ポイント還元とお買い得です。

本モデルの大きな特徴は、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大15Wの給電を同時に行える点です。ノートPC側の電源アダプターを持ち歩く必要がなく、出先でのセッティングもスムーズ。21.5型（1920×1080）のちょうどいいサイズ感で、作業領域をしっかり拡張できます。

さらに、本体重量は約3.5kgと軽量。必要な時だけサッと持ち運べるので、小規模オフィスやシェアスペースでも使いやすい仕様です。

USB-C、HDMI、DisplayPortを搭載。100Hz表示で動画や資料が見やすい

パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載。加えてUSBハブ（USB-A×2）も搭載しているため、マウスや外付けストレージをモニター側に直接接続でき、ノートPCのポート不足もまとめて解決してくれます。

表示面では100Hzリフレッシュレートに対応し、スクロールやアニメーションが滑らかに。資料の比較やタイムライン作業、動画編集のプレビューなど、視認性の高さが作業効率に直結します。

また、パネルとフレームによる段差がないフラットなフレームレスパネルを採用。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。

ケーブル一本で完結する接続性、豊富な端子、そして100Hzのなめらか表示。IO DATAの「USB Type-C搭載 液晶ディスプレイ 21.5型」は、持ち運びやすさと作業効率を両立した“ちょうどいい1台”。テレワークをもっと快適にしたい人にぴったりのモデルです。

IO DATA アイ・オー・データ USB Type-C搭載 液晶ディスプレイ 21.5型 LCD-C222SDBX 25,080円 （20％還元：11月20日9時59分まで）

