あべのハルカスで「天空のイルミネーション」 人気の屋外庭園は入場無料
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で現在、館内外でイルミネーションを装飾する「あべのハルカス 天空のイルミネーション 2025」が開催されている。
今回は「天空のファンタジア」をテーマに、毎回人気の16階屋外庭園のイルミネーションをリニューアル。ゴールドを基調とした装飾を施すほか、音楽に合わせて動く「デジタルイルミネーションボール」や、人の動きに反応して光の花が咲く「インタラクティブフラワー」、光に包まれながら撮影できるフォトスポットなどを設ける。
屋外庭園の点灯時間は17時～22時30分。入場無料。2026年2月28日まで。
