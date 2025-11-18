¡ÚÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¡¼¥á¥ó2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×¤¬´Æ½¤¤·¡¢2024Ç¯ÅÙÈÎÇäÁí¿©¿ôÌó1,900Ëü¿©¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó ¥¢¥Ö¥éÁý ¶ËÂÀÌÍ¥ï¥·¥ï¥·¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÆ±Æü¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó ¥¢¥Ö¥éÁý¶ËÂÀÌÍ¥ï¥·¥ï¥·¡×¤Ï¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤ò¸½¹ÔÉÊ¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¤È¤â¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤¿¡£
¢£ÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡ªÇØÆÁ´¶ËþºÜ¤ÎÇ»¸ü¡õ¶ËÂÀÌÍ¥é¡¼¥á¥ó
¡»Ãæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó ¥¢¥Ö¥éÁý¶ËÂÀÌÍ¥ï¥·¥ï¥·
²Á³Ê¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ734.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÁýÎÌ
ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ëÇØÌý¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡£¥é¡¼¥É¤ÇÌý»é´¶¤ò¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¾ßÌý´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿ÆÃÀ½»ÅÍÍ¤Ë¡£¸½¹ÔÉÊ¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤Ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÇØ»é¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
ÌÍ
¥ï¥·¥ï¥·¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÇÇ´¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¶ËÂÀÌÍ¡£Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤Î¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¶ËÂÀÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥¹¡¼¥×
ÆÚ¹ü½Ð½Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆÚ»é¤ÎË§½æ¤Ê»Ý¤ß¤È¾ßÌý¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¡Ö¤«¤¨¤·¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ËÂÀÌÍ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢£¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×Å¹¼ç¤È¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×
¡»Ãæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó
²Á³Ê¡§630±ß¡ÊÀÇ¹þ680.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÌÍ
ÌÍ¤Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¹ñ»º¾®ÇþÊ´¤òÇÛ¹ç¡£²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÕÀÚ¤êÌÍ¡Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÃæÂÀÌÍ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ë¤Û¤É¤è¤¯Íí¤àÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤«¤¨¤·
²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¨¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ý¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸·Áª¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¾ßÌý¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¾ßÌý¤Î¡Ö¥¥ì¡×¤È±ü¿¼¤¤¡Ö¥³¥¯¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥×
½Ð½Á¤Ë¤ÏÆÚ¥¬¥é¤È·Ü¥¬¥é¤òÇÛ¹ç¡£¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÆÚ¤Î»Ý¤ß¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤ÆÚ¹ü´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ü¥¬¥é¤Ë¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¡Ö·Ü¤â¤ß¤¸¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤ò¼Â¸½¡£Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¡¢±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¡¼¥×¤À¡£
¢£¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ÈÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×
¡Ö¿©¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È»þ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÞÕ¿È¤Î°ïÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×¡£¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÉÙÅÄ»á¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°ìÇÕ¤òÄÉµá¤·¿¿Ùõ¤ËºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤ÃúÇ«¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤À¡£¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆËá¤¾å¤²¤¿Ä¶Ç»¸üÆÚ¹üµû²ð¥¹¡¼¥×¤Ï20»þ´Ö°Ê¾å¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¶Å½Ì¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¼«²ÈÀ½¶ËÂÀÌÍ¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¹ñ»º¾®Çþ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÃÅùÊ´¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¾®Çþ¤Î´Å¤ß¤ÈÇ´¤ê¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¡¢16Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯9·îËö¤Ë¤Ï¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò´Þ¤ß20Å¹ÊÞÍ½Äê¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸½ºß¤â¡¢¾¾¸ÍËÜÅ¹¤Ç¤ÏÉÙÅÄ»á¼«¤é¤¬¿ßË¼¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÇÕ°ìÇÕ¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
2024Ç¯ÅÙ¥«¥Ã¥×ÌÍÈÎÇäNo.1¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¡¢ÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÌó1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¡¢¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ¥Ç¥«ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó ¥¢¥Ö¥éÁý ¶ËÂÀÌÍ¥ï¥·¥ï¥·¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤ ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦ÉÙÅÄ»á¤¬¤ª»ý¤Á¤ÎÆÚ¹ü¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´Í×Ë¾¤Î¹â¤¤¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤¬Äã²¼¤·¡¢È©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì¾Å¹¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë²¹¤Þ¤ê¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇäÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sej.co.jp/products/area/
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
セブン‐イレブン
