CIO¤¬¿·¾ï¼±¡£Çö·¿8000mAh¤Ë¡ÖÈ¯Ç®ÍÞÀ©¥â¡¼¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤ÏÃ¯¤â¤¬Èò¤±¤¿¤¤»öÂÖ¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CIO¤ÎQi2Ç§¾Ú¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¡£
Çö¤µÌó12mm¡¢½Å¤µÌó162g¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥ê¥à¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢8000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¼ÅÅ¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ2¤Ä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤µÌó12mm¡¢ÍÆÎÌ8000mAh¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
5000mAh¤Ç¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¯¡¢10000mAh¤Ç¤Ï½Å¤¯¤ÆÂç¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î8000mAh¤È¤¤¤¦ÍÆÎÌÀßÄê¤Ç¤¹¡£
iPhone1²óÊ¬¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡£Çö¤µÌó12mm¡¢½Å¤µÌó162g¤È¤¤¤¦Ä¶Çö·¿¡¦·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇµÛÃå¤µ¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È½Å¤Í»ý¤Á¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â³Ú¡¹¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¿·´´Àþ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÈÈ¯Ç®ÍÞÀ©¤ò¼«ºß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½
¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¥Ü¥¿¥ó¤ò5ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¡¼¥É¡×¤Î2¤Ä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¡¼¥É¤Ï½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ìó30Ê¬¤ÇºÇÂç30%¤Û¤É¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç½¼ÅÅ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤ä³°µ¤²¹¤ÎÄã¤¤»þ´ü¤ËºÇÅ¬¡£
°ìÊý¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¡¼¥É¤ÏÈ¯Ç®¤òÍÞÀ©¤·¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤»þ´ü¤ä¡¢¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¡¢½¢¿²»þ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£½ÐÎÏ¤ÈÈ¯Ç®¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Qi2Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ç°Â¿´¤Î15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½
¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¤Ï¡¢Wireless Power Consortium¡ÊWPC¡Ë¤ÎQi2Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ºÇÂç15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£Qi2¤ÏMagSafeµ»½Ñ¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢iOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËºÝ¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤¨¤ÐºÇÂç20W¤ÎÍÀþ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£ÍÀþ½¼ÅÅ¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÈæ¤Ù¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤È½¼ÅÅ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢ÄãÈ¯Ç®¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çö¤µ¡¦ÍÆÎÌ¡¦µ¡Ç½À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁªÂò
ËÜÂÎ¤ÏÇö¤µÌó12mm¡¢½Å¤µÌó162g¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤Ê8000mAh¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡×¡£
Qi2Ç§¾Ú¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â®ÅÙ½Å»ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¡¼¥É¡×¤ÈÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸¤¤¤È¤³¤í¡£ÍÀþ½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¼ÅÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°»þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²ÙÊª¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
source: Amazon.co.jp, connectinternationalone.co.jp,StoryHub
¤³¤Îµ»ö¤ÏÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸¡¦³ÎÇ§¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£