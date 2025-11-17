©M-1グランプリ事務局

12月21日(日)放送「M-1グランプリ2025」の敗者復活戦と決勝戦の放送時間が決定！

今年も約7時間ぶっ通しの生放送！ 昨年に引き続き、午後3時からは「敗者復活戦」、よる6時30分から10時10分まで「決勝戦」を放送する。人生をかけて、4分間に全力を注ぐ全国の漫才師たちの長きに渡る戦いもあと1ヵ月…過去最多を更新した今大会の出場組11521組から、“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのはいったいどの漫才師か！？ 最後の最後までぜひご注目を！

M-1グランプリ2025 【敗者復活戦】

【放送日時】12月21日(日) 午後3時～よる6時30分

【場所】 EX THEATER ROPPONGI

【出場者】 準決勝後に決定

M-1グランプリ2025 【決勝】

【放送日時】12月21日(日) よる6時30分～よる10時10分

【場所】テレビ朝日

【出場者】準決勝後に決定

今後の予定

≪準決勝≫

12月4日(木) 16時00分～ ＠NEW PIER HALL

・敗者復活戦のリアルタイム配信

・決勝戦のリアルタイム配信 (昨年、視聴人数115万人、最大同時接続数42万台を記録！)

放送でも配信でもM-1を楽しもう！

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）