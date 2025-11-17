この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【欧州】ポーランドはなぜ移民に厳しい姿勢をとってきたのか！ポーランドの移民問題と経済状況」と題した動画を公開。ポーランドが移民に厳しい姿勢を取る背景には、西欧諸国とは異なる特有の事情があると解説した。



動画でモハP氏は、ポーランドの移民政策が、特にイスラム系移民の受け入れに厳しい姿勢を貫き、成功を収めたモデルとして語られることが多いと指摘する。しかし、その実態は単純ではない。氏によれば、ポーランドが直面していた最大の問題は移民の「流入」ではなく、自国民の「流出」であったという。



その象徴的な例が、2016年のイギリスのEU離脱（ブレグジット）である。当時、イギリスには約100万人のポーランド人移民が暮らしており、低賃金労働市場を支える存在だった。ポーランドにとって、優秀な若者たちがより良い賃金を求めて国外へ出て行ってしまうことは、自国の経済成長を阻む深刻な問題であったのだ。



この「国民の流出」は、ポーランドの経済構造に起因するとモハP氏は分析する。ポーランドはEU加盟国でありながら独自通貨「ズロチ」を維持しており、通貨安によって輸出競争力を高めている。その結果、ドイツの製造業の生産拠点として経済成長を遂げたものの、国民の賃金は西欧に比べて低い水準に留まり、国外への労働力流出が止まらない構造になっている。



こうした状況下で、2015年に反EU・反移民を掲げる右派政党「法と正義」が政権を掌握。シリア難民の受け入れを巡るEUの方針に強く反対した。ただし、ポーランドは全ての移民を拒否しているわけではなく、ウクライナからの移民は文化的な親和性が高いとして多数受け入れている。これは、自国の基準で移民を「選別」する政策であるとモハP氏は指摘した。



モハP氏は、ポーランドの移民問題を理解するには、西欧諸国と比較するだけでなく、国民の流出という根本的な課題と、EU内での特殊な経済的立ち位置を踏まえる必要があると結論付けた。