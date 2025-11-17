RINGOの福袋「HAPPY BOX 2026」が登場！人気アップルパイ入り豪華セット

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」から、今年も心躍る福袋「HAPPY BOX 2026」が登場します。感謝の気持ちを込めてつくられた特別なセットは、人気のアップルパイとミルフィーユが味わえるほか、最大4個のアップルパイが当たる“おみくじ”付き♡さらに、今年はRINGOを象徴する赤をまとったオリジナルニットバッグもラインアップ。予約開始は11月15日から、一部店舗で販売されます。年末年始のお楽しみにぴったりの福袋です♪

RINGO福袋2026は“おみくじ”でさらに楽しく

「HAPPY BOX 2026」には、人気の焼きたてカスタードアップルパイ2個と、できたてミルフィーユ2個を詰め合わせた4個セットがイン。

さらに、焼きたてカスタードアップルパイが1～4個ランダムで当たる“おみくじ”1回分が付いており、新年の運試しにもぴったりです。

引き換え期間は2026年1月10日～3月31日まで。通常販売は2025年12月26日から開始され、全国のRINGO常設店舗で購入できます。

オリジナルニットバッグ付きセットも登場

今年はRINGOファン必見の「オリジナルニットバッグ」が付いた豪華セットも登場。BOXをイメージしたりんごモチーフのデザインで、アクセントになる“RINGOレッド”がかわいいポイント♪

お買い物やデイリー使いにもぴったりです。予約は対象店舗にて11月15日からスタートし、受け取りは12月26日から。無くなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。

商品概要

HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット



価格：3,500円（税込）

内容：

・焼きたてカスタードアップルパイ ×2

・できたてミルフィーユ ×2

・おみくじ ×1

・RINGOオリジナルニットバッグ ×1

HAPPY BOX 2026 スタンダードセット



価格：2,026円（税込）

内容：

・焼きたてカスタードアップルパイ ×2

・できたてミルフィーユ ×2

・おみくじ ×1

年末年始をおいしく彩るRINGOの福袋でハッピーな一年に♡

毎年人気のRINGOの福袋は、アップルパイ好きにはもちろん、初めてRINGOを楽しむ人にもぴったりな内容です。

おみくじで当たるアップルパイは、ちょっとしたワクワクを届けてくれるはず♪さらに、オリジナルニットバッグ付きセットはギフトにも喜ばれるアイテム。

年末年始のおいしい時間を、RINGOのHAPPY BOXで華やかに彩ってみてはいかがでしょうか。