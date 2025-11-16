この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気考察系YouTuber・トケルさんが、自身のチャンネルで日本テレビ系ドラマ「いいこと悪いこと」第6話の徹底考察を公開。動画タイトル『【良いこと悪いこと】第６話ドラマ考察 宇都見がカンタローサツ害に関わってる証拠！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと』の通り、本動画では「宇都見はカンタロウ殺害に深く関わっている」という持論を展開した。



トケルさんはまず、「うつみはカンタロウ殺害に関わっている。ターボーが薬物事件に絡んで隠蔽工作のため殺人を行っており、うつみはその協力者である」と断言。その根拠として、「カンタロウの遺体が発見されたシーンで、見つかってなかった携帯電話を差し出したのはうつみだった。これは公式インスタグラムで判明している」と指摘。その時の部下・金田のうつみを見る表情に注目し、「非常に印象的だった」と語った。



第6話では、宇都見がどの子への事情聴取の場面で異様な圧力をかけていたことや、事件の核心をそらそうと誘導している様子にも言及。「君が犯人だとは思っていないと言いながら、君の周りで4人も亡くなったじゃないか、と明らかに同級生の恨みによる事件にミスリードしようとしている」と鋭く分析。さらに「これまで宇都見は警察官として薬物も絡んだ殺人事件を追っている刑事ではないかと想像したが、実は事件の隠蔽に一役買っているのでは」と推理を展開した。



また、警察内での「金田と吉岡という警察の2人は、当初から事件の可能性を考えて動いていそうだった」とした上で、「カンタロウの携帯電話を見つけてきた点など、うつみの行動はますます怪しい」と力説。現場から真実へ迫るスタンスに加え、視聴者へ「YouTube動画のコメント欄にアンケートを設置しているので、ぜひ回答をお願いします。他の人が何と答えたか、ぜひ確認してみてください」と参加を呼び掛けた。



今後の展開については、「このドラマは推理小説のように確実に犯人を言い当てるのは難しい。論理立てて考えても意味をなさないことがよくあるので、どんなに考察しても当たるかどうかはあまり重要ではない。いろんな方向性から考えること自体を楽しんでほしい」と考察・妄想の共犯者になることの楽しみ方を語った。ラストでは「来週の展開も予測不能な仕掛けがあるかも」としつつ、「ぜひ皆さんもコメント欄で感想を共有してください」とファン同士の交流を勧めて動画を締めくくっている。