韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
■ハニーコンボチキン
食べ始めたら止まらない！ 禁断の甘じょっぱ味
辛さのレベル：辛くない
■材料（2人分）
とりもも肉…2枚（600g）〈食べやすい大きさに切る〉
A
・酒 …大さじ2・1/2
・レモン汁…大さじ1/2
・塩…小さじ1/2
・こしょう…少々
B〈混ぜる〉
・薄力粉…40g
・水…1/2カップ
C
・おろしにんにく…大さじ1
・はちみつ…大さじ4
・しょうゆ…大さじ2・1/2
・オイスターソース、みりん…各大さじ1
揚げ油
片栗粉
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
■作り方
1 ボウルにAを入れて混ぜ、とり肉を加えてからめ、冷蔵室で約1時間漬ける。
2 鍋に揚げ油を4cm深さまで入れて約180℃に熱し、1に片栗粉をしっかりまぶし、Bにくぐらせて入れる。約2分触らず、ころもが固まったら、上下を返しながらこんがりとするまで6〜7分揚げる。
3 フライパンにCを入れ、混ぜながら弱火で約5分煮る。2を加え、さっとからめる。
■セミの一言メモ
ころもは薄めにし、さくっとした食感に仕上げるのが最近の流行だよ！
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』