ハニーコンボチキン


韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。

■ハニーコンボチキン

食べ始めたら止まらない！　禁断の甘じょっぱ味

辛さのレベル：辛くない

■材料（2人分）

とりもも肉…2枚（600g）〈食べやすい大きさに切る〉

A

・酒 …大さじ2・1/2

・レモン汁…大さじ1/2

・塩…小さじ1/2

・こしょう…少々

B〈混ぜる〉

・薄力粉…40g

・水…1/2カップ

C

・おろしにんにく…大さじ1

・はちみつ…大さじ4

・しょうゆ…大さじ2・1/2

・オイスターソース、みりん…各大さじ1

揚げ油

片栗粉

※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

■作り方

1　ボウルにAを入れて混ぜ、とり肉を加えてからめ、冷蔵室で約1時間漬ける。

2　鍋に揚げ油を4cm深さまで入れて約180℃に熱し、1に片栗粉をしっかりまぶし、Bにくぐらせて入れる。約2分触らず、ころもが固まったら、上下を返しながらこんがりとするまで6〜7分揚げる。

1に片栗粉をしっかりまぶし、Bにくぐらせて入れる


上下を返しながらこんがりとするまで6〜7分揚げる


3 フライパンにCを入れ、混ぜながら弱火で約5分煮る。2を加え、さっとからめる。

■セミの一言メモ

ころもは薄めにし、さくっとした食感に仕上げるのが最近の流行だよ！

著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』