『キミとアイドルプリキュア♪』第40話 母親からフランスで暮らそうと誘われるなな
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第40話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第40は11月16日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第40話「聴いてください！なな色の旋律」＞
なな（声：高橋ミナミ）のもとに、海外でピアニストとして活動する母の睦美から航空券とコンサートのチケットが届いた。父とともにフランスにわたり、コンサートを堪能したななは、久しぶりに家族3人いっしょの時間を過ごす。
ななは睦美にピアノの演奏を聞いてもらったあと、髪をブラシでとかしてもらいながら、睦美が海外に渡る前のことを話す。すると、睦美はななにあることを提案する。
翌日、集まっていたうた（声：松岡美里）たちのもとにななからの連絡が入り、母親から「このままフランスで暮らさないか」とさそわれ、迷っていることを明かされる。
＞＞＞第40話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
