経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」を運営するモハP氏が、「【円安】ドル円は155円！ユーロ円は179円！高市政権で加速する円安はまだまだ続くのか！」と題した動画を公開。1ドル155円台に達した円安の現状を分析し、高市政権の誕生が為替相場に与えた影響について自身の見解を語った。



動画でモハP氏は、ドル円が155円に達しただけでなく、ユーロ円も1ユーロ179円台と「ユーロ導入以来もっとも円安」の水準に達している点を指摘。円がドルだけでなく、複数の主要通貨に対して価値を下げている現状を解説した。その上で、円安傾向は「高市氏が自民党総裁になったあたりからずっと続いている」と述べ、政権の動きと為替相場が連動している可能性を示唆した。



モハP氏は、高市政権の誕生後、為替相場が円安方向に大きく動いた点をチャートで示し、その背景に日銀の政策スタンスの変化があると分析する。特に、10月末の金融政策決定会合で示された内容から、政府との連携をより重視する姿勢が読み取れると指摘。さらに、高市総理をトップとして新設された「日本成長戦略会議」のメンバーに、元日銀審議委員の片岡剛士氏や会田卓司氏といった「リフレ派のメンバーが名を連ねている」ことに言及し、政権が金融緩和の継続を志向していることが市場に織り込まれているとの見方を示した。



こうした状況を受け、市場では日銀の利上げペースが従来の見込みよりも「だいぶ緩やかなものになっていく」との観測が拡大。利上げ期待が後退したことが、さらなる円安を招いていると解説した。モハP氏は、アメリカ経済が大きく失速しない限り、「今後円安傾向がまだ続いていく可能性が高い」と述べ、構造的な要因と政策的な要因の両面から、円安の流れは当面続くと結論づけた。