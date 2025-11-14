微細な水滴で、奥まで洗う。衣類にやさしい高圧洗浄【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
シワも花粉も、まとめてケア。毎日が快適になる洗濯乾燥機【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
シャープのドラム式洗濯乾燥機は、毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧シャワーノズルから噴射する「マイクロ高圧洗浄」により、衣類を傷めずに繊維の奥までしっかり洗い上げるモデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥には「ヒーターセンサー乾燥」を採用し、衣類の乾き具合を見極めながら効率よく仕上げる。乾燥ダクトは自動で洗浄され、ホコリが残りにくい構造でお手入れの手間を軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
プラズマクラスターによる「除菌・消臭コース」や「花粉ケア」にも対応し、水洗いできない衣類も清潔に保てる。マイクロ高圧シャワーと温風の組み合わせで、ワイシャツのシワも軽減できる設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
洗濯槽の裏側まで除菌・黒カビ抑制を行う「自動槽洗浄」機能を搭載し、清潔性にも配慮。4つのエコセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転を選び、省エネを実現する。DDインバーターによる低騒音設計で、夜間や早朝でも気兼ねなく使用できるアイテムだ。
シワも花粉も、まとめてケア。毎日が快適になる洗濯乾燥機【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
シャープのドラム式洗濯乾燥機は、毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧シャワーノズルから噴射する「マイクロ高圧洗浄」により、衣類を傷めずに繊維の奥までしっかり洗い上げるモデル。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥には「ヒーターセンサー乾燥」を採用し、衣類の乾き具合を見極めながら効率よく仕上げる。乾燥ダクトは自動で洗浄され、ホコリが残りにくい構造でお手入れの手間を軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
プラズマクラスターによる「除菌・消臭コース」や「花粉ケア」にも対応し、水洗いできない衣類も清潔に保てる。マイクロ高圧シャワーと温風の組み合わせで、ワイシャツのシワも軽減できる設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
洗濯槽の裏側まで除菌・黒カビ抑制を行う「自動槽洗浄」機能を搭載し、清潔性にも配慮。4つのエコセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転を選び、省エネを実現する。DDインバーターによる低騒音設計で、夜間や早朝でも気兼ねなく使用できるアイテムだ。