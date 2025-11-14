ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

小物もゲームも、しっかり収納。子どもの日常に寄り添う一品【ザノースフェイス】のショルダーバッグがAmazonに登場!

ザノースフェイスのショルダーバッグは、携帯ゲーム機や小物の持ち運びに便利なサイズ感と機能性を備えた、子ども用ショルダーバッグ。

素材には600デニールのリサイクルポリエステルを使用し、ヴィンテージスタイルのデザインに仕上げている。開閉しやすい面ファスナー式のフラップを採用し、内部へのアクセスもスムーズ。柔らかいパッド入りのバックパネルが背負い心地を高める。

内部にはメッシュポケット、外側にはフロントポケットとキークリップ付きのスリットポケットを装備。ショルダーストラップは長さの調節が可能で、成長に合わせて使いやすく設計されている。

リフレクターも備えており、夜間や雨天時の視認性にも配慮した安心設計のアイテムだ。