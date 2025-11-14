持ちやすく、使いやすく、安全に。ヴィンテージ調ショルダー【ザノースフェイス】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
小物もゲームも、しっかり収納。子どもの日常に寄り添う一品【ザノースフェイス】のショルダーバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのショルダーバッグは、携帯ゲーム機や小物の持ち運びに便利なサイズ感と機能性を備えた、子ども用ショルダーバッグ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
素材には600デニールのリサイクルポリエステルを使用し、ヴィンテージスタイルのデザインに仕上げている。開閉しやすい面ファスナー式のフラップを採用し、内部へのアクセスもスムーズ。柔らかいパッド入りのバックパネルが背負い心地を高める。
内部にはメッシュポケット、外側にはフロントポケットとキークリップ付きのスリットポケットを装備。ショルダーストラップは長さの調節が可能で、成長に合わせて使いやすく設計されている。
リフレクターも備えており、夜間や雨天時の視認性にも配慮した安心設計のアイテムだ。
