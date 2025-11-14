この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）2階ウエルカムガレリアで11月12日、「北欧のクリスマスマーケット」が始まった。

同店が展開するクリスマスフェア「Magical Holiday」の一環で、会場では北欧の妖精「ニッセ」の人形をはじめ、北欧ムードあふれるクリスマス雑貨を販売する。

営業時間は10時～20時。12月16日まで。

