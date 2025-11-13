¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½éMC¤Ë¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡È¼«Í³¤¹¤®¡É¥¥ã¥é¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡11·î13Æü¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎMC¤È¤Ê¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTBS¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷·Ê¤Î¡È¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Éµ®½Å¤ÊÎ¢Â¦±ÇÁü¤ò2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤«¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤¤¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¥¬¥Á¥ã¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½ºî¤òÃå¡¹¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ØÀµ¤·¤¤¶å¶å¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥¤¥ºÄ©ÀïÃæ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ø¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤È¹¥É¾¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë·îÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Í½ÁÛ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤ÇMC¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢ÌµÅ¨¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£