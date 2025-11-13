スマホからもスムーズに注文！RAFEES オリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」公式サイト
オリジナルグッズ・オリジナルTシャツの制作を行うRAFEESが運営するオリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」の公式サイトが、2025年11月に全面リニューアルされました。
「わかりやすく、スムーズに、クリエイティブを形にできるサイト」をテーマに、自動見積もりシステムの導入やデザインシミュレーターの新搭載など、より快適な制作体験を提供する新機能が多数実装されています。
「グッズメイド」は、オリジナルTシャツやサンダル、アクリルスタンドなどの人気アイテムをはじめ、アパレル・雑貨・ノベルティのオーダー制作を行うECサービスです。
今回のリニューアルでは、UI/UXが大幅に改善され、誰でも手軽にオリジナルグッズ制作を楽しめるようになりました。
自動見積もりシステムの導入
数量・サイズ・印刷方法などを選択すると、総額をリアルタイムで自動計算できるシステムが導入されました。
これまでのようなメールでの見積依頼や返信待ちがなくなり、最適な条件を即時に比較・検討できます。
作成した見積書はPDF形式で保存でき、法人対応の見積管理にも便利です。
デザインシミュレーター機能の新搭載
Tシャツやサンダルなどのアイテムに、画像やロゴをアップロードし、完成イメージをその場で確認できるデザインシミュレーターが実装されました。
印刷位置やサイズの微調整も直感的に行えるため、制作前に安心して仕上がりを確認できます。
注文フローの全面リニューアル
商品ごとに異なる条件やオプションを整理し、「注文タイプ」「カラー・サイズ」「印刷方法」など、各ステップがわかりやすく再設計されました。
ステップごとに説明やサンプル画像が配置され、初めての方でも迷わず注文を完了できます。
また、リアルタイムで価格や出荷目安日を確認できるUIを採用し、スマートフォンからもスムーズに操作可能です。
人気アイテムのご紹介
「グッズメイド」では、アパレルから雑貨まで幅広いアイテムを取り扱っています。
【オリジナルラバーコインケース】
手のひらサイズで持ち運びやすい定番人気アイテム。
両サイドを押すと中央が開き、小銭やイヤホンなどを収納可能です。
企業ノベルティやライブグッズとしても人気が高く、1個からオーダーできます。
【シャワーサンダル】
フルカラープリントに対応したオリジナルサンダル。
軽量でクッション性が高く、室内履きやイベント用にも最適です。
ブランド・チーム・アーティストのオリジナルグッズとしても好評です。
アクリルキーホルダー(アクキー)
定番の透明アクリル素材にフルカラープリントが可能なアイテム。
キャラクターグッズやイベント記念品など、多様な用途に対応します。
リニューアルされた「グッズメイド」のECサイトでは、24時間いつでもオンラインで注文・見積・デザイン確認が可能です！
