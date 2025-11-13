スマホからもスムーズに注文！RAFEES オリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」公式サイト

オリジナルグッズ・オリジナルTシャツの制作を行うRAFEESが運営するオリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」の公式サイトが、2025年11月に全面リニューアルされました。

「わかりやすく、スムーズに、クリエイティブを形にできるサイト」をテーマに、自動見積もりシステムの導入やデザインシミュレーターの新搭載など、より快適な制作体験を提供する新機能が多数実装されています。

RAFEES オリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」公式サイト

「グッズメイド」は、オリジナルTシャツやサンダル、アクリルスタンドなどの人気アイテムをはじめ、アパレル・雑貨・ノベルティのオーダー制作を行うECサービスです。

今回のリニューアルでは、UI/UXが大幅に改善され、誰でも手軽にオリジナルグッズ制作を楽しめるようになりました。

自動見積もりシステムの導入

数量・サイズ・印刷方法などを選択すると、総額をリアルタイムで自動計算できるシステムが導入されました。

これまでのようなメールでの見積依頼や返信待ちがなくなり、最適な条件を即時に比較・検討できます。

作成した見積書はPDF形式で保存でき、法人対応の見積管理にも便利です。

デザインシミュレーター機能の新搭載

Tシャツやサンダルなどのアイテムに、画像やロゴをアップロードし、完成イメージをその場で確認できるデザインシミュレーターが実装されました。

印刷位置やサイズの微調整も直感的に行えるため、制作前に安心して仕上がりを確認できます。

注文フローの全面リニューアル

商品ごとに異なる条件やオプションを整理し、「注文タイプ」「カラー・サイズ」「印刷方法」など、各ステップがわかりやすく再設計されました。

ステップごとに説明やサンプル画像が配置され、初めての方でも迷わず注文を完了できます。

また、リアルタイムで価格や出荷目安日を確認できるUIを採用し、スマートフォンからもスムーズに操作可能です。

人気アイテムのご紹介

「グッズメイド」では、アパレルから雑貨まで幅広いアイテムを取り扱っています。

【オリジナルラバーコインケース】

手のひらサイズで持ち運びやすい定番人気アイテム。

両サイドを押すと中央が開き、小銭やイヤホンなどを収納可能です。

企業ノベルティやライブグッズとしても人気が高く、1個からオーダーできます。

【シャワーサンダル】

フルカラープリントに対応したオリジナルサンダル。

軽量でクッション性が高く、室内履きやイベント用にも最適です。

ブランド・チーム・アーティストのオリジナルグッズとしても好評です。

アクリルキーホルダー(アクキー)

定番の透明アクリル素材にフルカラープリントが可能なアイテム。

キャラクターグッズやイベント記念品など、多様な用途に対応します。

リニューアルされた「グッズメイド」のECサイトでは、24時間いつでもオンラインで注文・見積・デザイン確認が可能です！

