この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神梅田本店（大阪市北区）1階に11月12日、赤福（三重県伊勢市）が手掛ける「五十鈴茶屋 阪神梅田本店」がオープンする。

「五十鈴茶屋」の看板を掲げる店舗としては、伊勢エリア以外では初となる喫茶スペース併設店。イートインでは、「あずきコルネ 和三盆クリーム」「さつま芋コルネ」（お菓子とドリンクセット＝800円）、「赤福ぜんざい ほうじ茶付き」（800円）のほか、「抹茶ラテ」（650円）、「あずき茶」（500円）などのドリンクを提供する。

テイクアウトでは、「あずきコルネ 和三盆クリーム」、「さつま芋コルネ」、「餅どらやき」、「おかげ犬サブレ」、期間限定の「クッキーシュー」（こしあん、フランボワーズ）などを販売する。

