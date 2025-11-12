赤福が手掛ける「五十鈴茶屋」、阪神梅田本店にオープン 喫茶スペース併設
阪神梅田本店（大阪市北区）1階に11月12日、赤福（三重県伊勢市）が手掛ける「五十鈴茶屋 阪神梅田本店」がオープンする。
「五十鈴茶屋」の看板を掲げる店舗としては、伊勢エリア以外では初となる喫茶スペース併設店。イートインでは、「あずきコルネ 和三盆クリーム」「さつま芋コルネ」（お菓子とドリンクセット＝800円）、「赤福ぜんざい ほうじ茶付き」（800円）のほか、「抹茶ラテ」（650円）、「あずき茶」（500円）などのドリンクを提供する。
テイクアウトでは、「あずきコルネ 和三盆クリーム」、「さつま芋コルネ」、「餅どらやき」、「おかげ犬サブレ」、期間限定の「クッキーシュー」（こしあん、フランボワーズ）などを販売する。
