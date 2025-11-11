ココスジャパン（東京都港区）が展開するファミリーレストラン「ココス」が「冬の福袋2026」を発売。11月18日午前10時から予約販売を店頭で実施します。

【画像】本当に「包み焼きハンバーグ」柄だ！ 福袋の“中身”もチェック！

同商品は、ココスの紅茶を楽しめる「包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ」「茶こし付きマグカップ」「ティースプーン」「ストロベリーハニーティー（30グラム）」のほか、「マスキングテープ」「ゼムクリップ」「ココス 冬の福袋お食事券4000円分相当」（500円券×8枚）といったオリジナルグッズが封入されています。価格は4840円（以下、税込み）。

お食事券は、イートインの場合は8枚合計で税込4400円分、テイクアウトの場合は4320円相当です。12月26日から2026年6月30日まで使用可能。一度の会計で複数枚使用することができます。

予約は1人3個まで。数量限定のため、なくなり次第予約は終了。全国のココス508店舗（11月11日時点）で実施されます。