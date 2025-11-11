VTuber事務所・NEXPROが2025年11月11日、所属タレント「大狼けぃ」さんの脱退と契約解除を発表した。

「あれ？ 俺やられた？」に「失礼すぎる」

大狼さんは、4月20日に同事務所に所属したVTuberだ。ゲーム実況や「歌ってみた動画」などを中心に活動している。

問題となったのは、イラストレーターでLive2Dモデラーの「kawase」さんが手がけた別のVTuberのラフイラストに対する「盗作疑惑」だった。

大狼さんは11月8日、kawaseさんのイラストを引用し、「あれ？ 俺やられた？」と投稿。

kawaseさんによる「狼系VTuber」のキャラクターデザインについて、同じく狼をモチーフとした大狼さんのイラストと比較し、立ち耳や襟周りの白いファー、大きな尻尾などが類似していると主張。生成AIを使って画像の類似判定を行い、「AI生成の可能性がある」との結果を公表していた。

kawaseさんは大狼さんの投稿に「何この人、失礼すぎる まず誰だよ」と困惑。「マジで失礼すぎん？ あとどこが似てるんだよ。このレベルで似てるっていうなら似てるVtuber他に死ぬほどいるぞ」と強い不快感を示した。

その上で、「まず、このイラストはラフです。なので仕上がりだけじゃなくて、大量に迷って作ってる絵があるのでそれを見てください」として、制作過程の動画を公開し、AI疑惑を明確に否定した。

「深い意味も恨みも何も無いです ただちょっと気になっただけなの」

大狼さんはその後、一連の投稿を削除。投稿した理由については、リプライで「本人に直接（ソレってAIですよね？）って聞くのも 失礼かと思い 皆に聞いてみたんス 深い意味も恨みも何も無いです ただちょっと気になっただけなの」と説明した。

kawaseさんに対しては「もうDM飛ばしてます」と謝罪済みであるとした一方で、配信では「俺はまだ疑ってるけどね」などと発言していた。

kawaseさんは大狼さんの対応について、「配信聞いたけど、私には反省してるようには見えない態度と内容だったから許すことはできないです。 あと、表だって盗作疑惑を立てておいて、 自分は裏でこっそり謝ったからはい終わりー！ なんて誰が納得できるんだよ」と憤りをあらわに。

「さすがに晒さないんですけど、DMの謝罪文章もあまりにも失礼な内容でした...」ともしていた。

「大狼けいは本日をもちまして契約解除（脱退）となりました」

NEXPROは9日、「当該タレント『大狼けぃ』は、SNS上にて自身に類似した画像を確認し、その画像に対してAIによる判定を行い、その結果を自身のSNSアカウントに投稿いたしました。その後、当該画像の制作者様よりご指摘をいただき、投稿内容および対応によりご不快の念をおかけする結果となりました。また、配信内での本人の発言につきましても、さらなる混乱およびご不快を招く事態となりましたことを、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。

事実関係の確認を進めつつ、大狼さんに対してはSNSでの発信を自粛するよう求めたとしていた。しかし、大狼さんはSNSの発信を続け、本件に言及していた。

kawaseさんはこの声明について、「公式から声明が出てるのでこれで終わりということにしたいのですが、『SNSにて類似した画像を確認し』という文章があるんですが、私の作品は大狼さんの画像と類似していないというところだけ再度周知させてください...！」と反応していた。

11日、NEXPROは改めて「大狼けぃは本日付で事務所を脱退／契約解除といたしました」と報告。

一連の対応について「誠意を欠いた対応であり、さらなる混乱を招く原因となりました」とした上で、「上記の申し出を受け、協議の結果、大狼けいは本日をもちまして契約解除（脱退）となりました」として謝罪した。

なお、「今後の活動については、本人に一任いたします」といい、「※憶測・誹謗中傷にあたる投稿はご遠慮ください」としている。