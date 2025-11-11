°ò²°¶â¼¡Ïº¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÇÅß¤òºÌ¤ë¡£¸ÂÄê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åß¤Î´Å¤¤¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö°ò²°¶â¼¡Ïº¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡É¤¬²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¹È¤¢¤º¤Þ¥¯¥êー¥à¤È¤à¤é¤µ¤°ò¥¯¥êー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥ìー¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ò¤Å¤¯¤·¤Î°ìÉÊ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç♡
²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«♡¶â¼¡Ïº¤Î°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
2025Ç¯¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñー¥È¥·¥å¥¯¥ìÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢°ò¥À¥¤¥¹Æþ¤ê¤Î¥¯¥ìー¥à¥À¥Þ¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë°òÆþ¤ê¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿ìÔÂô¤ÊÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¹È¤¢¤º¤Þ¡¢¤à¤é¤µ¤°ò¡¢¥¯¥ìー¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤È´Å¤µ¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤ÇÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È♡
»¥ËÚ¥éー¥á¥ó ¤É¤µ¤ó»Ò´Æ½¤♡¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¥É¥Ç¥«¥¤¥éー¥á¥óÈ¯Çä
»Í¹ñ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥±ー¥¤âÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥³
¥¹¥Îー¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥±ー¥
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¹âËÜÅ¹¡¦²·ÃÄÃÏÅ¹¡¦¾¾»³Å¹¡¦¹â¾¾Å¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥2¼ï¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥³¡×¤Ï¤¤¤Á¤´¡ß°ò¥¯¥êー¥à¡ß¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£
¡Ö¥¹¥Îー¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ï¤à¤é¤µ¤°ò¥µ¥Ö¥ì¡ßËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡ß¾®²Æ¥¯¥êー¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤Ç¡¢¶â¼¡Ïº¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦♡
¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤È¡È°ò°¦¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÉÊ
¶â¼¡Ïº¥¹¥¤ー¥ÄÀ½Â¤²Ý¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÆü¼êºî¤ê¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö°ò²°¶â¼¡Ïº¡×¤Î¤ª²Û»Ò¤¿¤Á¡£
°òËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ò¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¶â¼¡Ïº¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â´ðÉåÉÂ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¼«¼ÒÇÀ¾ì¤Ç¤ÎÎØºî¤Ë¤è¤ë¡ÈÅÚ¤Å¤¯¤ê¡É¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤ØÂ³¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¡È°ò¤Å¤¯¤·¡É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò♡
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢°ò²°¶â¼¡Ïº¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¹¬¤»¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡Ê4,500±ß¡¦ÀÇ¹þ¡¿ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ1,000±ß¢¨ËÌ³¤Æ»¡¦²Æì1,300±ß¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
ÅþÃå¤Ï12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～22Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£´Å¤¯¤ä¤µ¤·¤¤°ò¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¡£