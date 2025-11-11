忘年会にもお勧め！持ち込みでも手ぶらでも名古屋で次世代BBQ！駅近×屋内×飲み放題
忘年会のお店選びにも！
好きな食材を持ち込んで
冬の新定番ぬくぬく屋内BBQ
寒さや雨を気にせずにBBQを楽しみたい！そんなアウトドア派に朗報です。
地下鉄野並駅4番出口から徒歩10分ほどの『ウッドデザインパーク野並店』では11月より新しく「飲み放題付き屋内持ち込みBBQプラン」がスタート！
人工芝とウッド調のナチュラルな空間で、まるでリゾートグランピングのような特別な時間を名古屋で手軽に過ごせます。
褒められ幹事になれる、例年とはひと味違う忘年会や新年会にもお勧めですね。
ソフトドリンク飲み放題無料
＋2,200円でアルコールも飲み放題に
BBQに欠かせないドリンクも充実。
ソフトドリンクは無料で飲み放題付き、さらに＋2,200円でアルコール飲み放題に変更可能です。人数単位で追加もOK。
缶やペットボトルの用意に追われることもなく、手軽に乾杯できます。
屋内だから雨風や寒さの心配はなく、大人も子ども快適に過ごせる室内キャンプ仕様。
店内にはキッズスペースもあり、実際の利用者から「子どもが遊べて助かった！」という口コミも多数。
離乳食の持ち込みOKで、キッズメニューも用意されているから、ママ友の集まりにもぴったりです。
幹事さんも迷わない!?
最大100名までOK
忘年会や新年会にも
『ウッドデザインパーク野並店』は最大100名までの団体利用も可能。
マイクの無料貸し出しもあり、乾杯の挨拶やビンゴ大会などのイベント利用にも最適です。
さらに、レイアウトや進行は事前相談で柔軟に対応してくれるそうです。
平日は15名～(最低保証7万円)、土日祝は45名～(最低保証20万円)で貸切利用もOK。
特にこれからの季節は、忘年会や打ち上げなど、幹事さんにも嬉しい使い勝手の良さです。
手ぶら派も気軽にGO！
3種類のBBQコースをご用意
持ち込みだけでなく、手ぶらでも楽しめるBBQコースも選べます。
食材を準備しなくても、手軽に本格BBQが叶います。
●レギュラーBBQコース
4,480円
国産牛リブステーキがメインの定番プラン。バランス重視の構成で人気を集めています。
●プレミアムBBQコース
5,480円
国産黒毛和牛入りの贅沢プランです。ちょっと特別な日や、自分へのご褒美プランとしてぜひ。
●乙姫ポークコース
3,480円
山形県産の「乙姫ポーク」を使用。コスパ重視派にお勧めです。
●持ち込みBBQプラン
飲み放題付きの屋内持ち込みBBQプランの詳細はこちら。
【料金】
大人2,800円
小学生1,700円
3歳～未就学500円
0～2歳無料
【滞在時間】
2時間30分(延長可・有料)
【含まれるもの】
電気BBQグリル・ソフトドリンク(飲み放題)・食器・トング・調味料一式・テーブル・椅子
手ぶらで訪れても安心の設備が揃っています。
また駐車場を20台完備しているから、持ち込みする荷物や食材が多くてもご心配なく。車でも地下鉄でもアクセス便利な好立地です。
まとめ
屋内×飲み放題×持ち込みOK
名古屋の新定番BBQスポット
屋内なら寒い時期のBBQも快適です。
『ウッドデザインパーク野並店』の飲み放題付き屋内持ち込みBBQは友人・職場仲間・家族など幅広いシーンで楽しめる次世代型のBBQです。
さらに手ぶらでもOKというところも、何かと忙しい年の瀬にはとっても嬉しいですね。
いつもとは趣向を変えた新しい忘年会のスタイルとして、冬でもあったか&ゆったりBBQを楽しんでみては？
店舗名：ウッドデザインパーク野並店
住所：名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14
営業時間：11:00～22:00(LO21:00)
定休日：火曜
公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/