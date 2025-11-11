忘年会のお店選びにも！

好きな食材を持ち込んで

冬の新定番ぬくぬく屋内BBQ

寒さや雨を気にせずにBBQを楽しみたい！そんなアウトドア派に朗報です。

地下鉄野並駅4番出口から徒歩10分ほどの『ウッドデザインパーク野並店』では11月より新しく「飲み放題付き屋内持ち込みBBQプラン」がスタート！

人工芝とウッド調のナチュラルな空間で、まるでリゾートグランピングのような特別な時間を名古屋で手軽に過ごせます。

褒められ幹事になれる、例年とはひと味違う忘年会や新年会にもお勧めですね。

ソフトドリンク飲み放題無料

＋2,200円でアルコールも飲み放題に

BBQに欠かせないドリンクも充実。

ソフトドリンクは無料で飲み放題付き、さらに＋2,200円でアルコール飲み放題に変更可能です。人数単位で追加もOK。

缶やペットボトルの用意に追われることもなく、手軽に乾杯できます。

屋内だから雨風や寒さの心配はなく、大人も子ども快適に過ごせる室内キャンプ仕様。

店内にはキッズスペースもあり、実際の利用者から「子どもが遊べて助かった！」という口コミも多数。

離乳食の持ち込みOKで、キッズメニューも用意されているから、ママ友の集まりにもぴったりです。

幹事さんも迷わない!?

最大100名までOK

忘年会や新年会にも

『ウッドデザインパーク野並店』は最大100名までの団体利用も可能。

マイクの無料貸し出しもあり、乾杯の挨拶やビンゴ大会などのイベント利用にも最適です。

さらに、レイアウトや進行は事前相談で柔軟に対応してくれるそうです。

平日は15名～(最低保証7万円)、土日祝は45名～(最低保証20万円)で貸切利用もOK。

特にこれからの季節は、忘年会や打ち上げなど、幹事さんにも嬉しい使い勝手の良さです。

手ぶら派も気軽にGO！

3種類のBBQコースをご用意

持ち込みだけでなく、手ぶらでも楽しめるBBQコースも選べます。

食材を準備しなくても、手軽に本格BBQが叶います。

●レギュラーBBQコース

4,480円

国産牛リブステーキがメインの定番プラン。バランス重視の構成で人気を集めています。

●プレミアムBBQコース

5,480円

国産黒毛和牛入りの贅沢プランです。ちょっと特別な日や、自分へのご褒美プランとしてぜひ。

●乙姫ポークコース

3,480円

山形県産の「乙姫ポーク」を使用。コスパ重視派にお勧めです。

●持ち込みBBQプラン

飲み放題付きの屋内持ち込みBBQプランの詳細はこちら。

【料金】

大人2,800円

小学生1,700円

3歳～未就学500円

0～2歳無料

【滞在時間】

2時間30分(延長可・有料)

【含まれるもの】

電気BBQグリル・ソフトドリンク(飲み放題)・食器・トング・調味料一式・テーブル・椅子

手ぶらで訪れても安心の設備が揃っています。

また駐車場を20台完備しているから、持ち込みする荷物や食材が多くてもご心配なく。車でも地下鉄でもアクセス便利な好立地です。

まとめ

屋内×飲み放題×持ち込みOK

名古屋の新定番BBQスポット

屋内なら寒い時期のBBQも快適です。

『ウッドデザインパーク野並店』の飲み放題付き屋内持ち込みBBQは友人・職場仲間・家族など幅広いシーンで楽しめる次世代型のBBQです。

さらに手ぶらでもOKというところも、何かと忙しい年の瀬にはとっても嬉しいですね。

いつもとは趣向を変えた新しい忘年会のスタイルとして、冬でもあったか&ゆったりBBQを楽しんでみては？

店舗名：ウッドデザインパーク野並店

住所：名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

営業時間：11:00～22:00(LO21:00)

定休日：火曜

公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/