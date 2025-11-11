ユニチカが急伸、未定としていた２６年３月期は経常利益２８％増を計画

ユニチカ<3103.T>が急伸。同社は１１日午前１１時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。これまで未定としていた経常利益予想は６０億円（前期比２７．８％増）とした。９月中間期の経常増益が大幅な増益となったことも相まって、材料視されたようだ。



未定としていた通期の売上高予想は１１００億円（同１３．０％減）とした。最終損益予想は引き続き未定とした。これまで合理的な業績予想の算定は困難としていたが、事業撤退の範囲と時期に関する見通しが明らかになりつつあることを踏まえ、今回算定した。高分子事業を中心に各分野・用途の市況が回復するほか、コストダウン施策や価格改定効果も出る。９月中間期の売上高は６２１億４７００万円（前年同期比１．０％増）、経常利益は同４．２倍の４８億２８００万円、最終損益は３４億８７００万円の赤字（前年同期は９８億４２００万円の赤字）だった。９月末時点の自己資本比率は１８．４％（３月末時点は１０．４％）となっている。



出所：MINKABU PRESS