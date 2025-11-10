さっすが【ZARA】さん、、！ ジャラッと感が可愛い♡「チャーム付きバッグ」

今、チャームやキーホルダーの“ジャラ付け”が人気。やってみたいけれど、どんなのを選べばいい？ という大人女性には、チャーム付きのバッグがおすすめです。コーデのアクセントになりつつ、大人も持ちやすい上品デザインのバッグを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップ。おしゃれで人と差がつきそうだから、ぜひ売り切れ前にチェックして。

甘辛ミックスなチャーム付きのミニバッグ

【ZARA】「チャームディテール付きバッグ」\7,990（税込）

メタリックなチャームがジャラッと付いたバッグ。ゴージャス感があり、大人も持ちやすそうです。チャームは気分やコーデに合わせて取り外し可能。バッグは上品な光沢感があり、キレイめにもカジュアルにもマッチしそうです。高さ16 × 幅22 × マチ10.5cmのコロンとした小さめサイズで、アクセサリー感覚で使えるのが嬉しいポイント。

両サイドに異なるチャームが付いたショルダーバッグ

【ZARA】「マルチチャームショルダーバッグ」\6,590（税込）

上品なレザー調素材で、大人コーデにマッチしやすいショルダーバッグ。左右のサイドに異なるチャームが付いたユニークさが魅力です。ゴールドチェーンとレザー調素材を組み合わせたストラップも特徴的。シンプルコーデのアクセントとして取り入れてみては？ こちらのダークゴールデンブラウンは、秋冬ムード満点。

