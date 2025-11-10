【7位〜12位】11月11日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。



恋愛運

今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。



金運

｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：帽子



ラッキーカラー：レッド 金運｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。ラッキーアイテム：帽子ラッキーカラー：レッド

【8位】射手座 総合運：★★★☆☆

今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。



恋愛運

「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることはなんなのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分のなかで確認しておくといいでしょう。



金運

お金との付きあい方について、｢計画どおりにできない…｣と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。ひとつでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。



ラッキーアイテム：革靴



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。



恋愛運

癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度にやさしくすると絆が深まります。



金運

これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。



ラッキーアイテム：宝石箱



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。



恋愛運

意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。



金運

自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！



ラッキーアイテム：アトマイザー



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

毎日のように顔をあわせる人や、なんでも言いあえる親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー