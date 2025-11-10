JRグループは2025年11月10日、今冬の「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を発売すると発表しました。

きっぷは「連続する3日間」または「連続する5日間」の2種類。価格は「3日間用」が10,000円、「5日間用」が12,050円（いずれもおとな・こども同額）となります。

発売期間・利用期間

【3日間用】

発売期間：2025年11月28日(金)〜2026年1月10日(土)

利用期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)

【5日間用】

発売期間：2025年11月28日(金)〜2026年1月8日(木)

利用期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)

※いずれも利用開始日の1ヵ月前から発売

青春18きっぷとは

「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（気仙沼線、大船渡線、日田彦山線）、JR西日本宮島フェリー（別途、宮島訪問税100円が必要）が乗り降り自由となるきっぷです。自動改札機は利用できますが、複数人でシェアすることはできません。

原則として、特急（新幹線を含む）や急行列車は利用できません。普通・快速列車のグリーン車「指定席」もNGで、利用する場合は特急券等のほか、別に乗車券が必要です。ただし一部路線では特急列車に乗車できる「特例区間」が設けられています。

第三セクター鉄道に関しては、「青い森鉄道（青森〜八戸）」「あいの風とやま鉄道（富山〜倶利伽羅）」「IRいしかわ鉄道（倶利伽羅〜津幡）」「ハピラインふくい（敦賀〜越前花堂）」でJR線から当該路線を経由して当日中にJR線を乗り継ぐ場合に限り利用することができます。ただし、途中下車可能駅以外の駅で下車した場合は別途全乗車区間の運賃が必要になりますので、利用前にルールをご確認ください。

北海道へも！「北海道新幹線オプション券」

「青春18きっぷ」と組み合わせて利用することで、本州と北海道間をお得に移動できる「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」も発売されます。

【価格】

4,650円（1日間用、おとな・こども同額）

【利用区間】

北海道新幹線「新青森〜木古内」間（普通車の空いている席）

道南いさりび鉄道線「木古内〜五稜郭」間（普通列車）

【利用方法】

上記区間を連続して利用する場合に限り、片道1回利用できます。

発売期間・利用期間

発売期間：2025年11月28日(金)〜2026年1月12日(月・祝)

利用期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)

【注意点】

有効な「青春18きっぷ」と併用する必要があります。オプション券単体では利用できません。

道南いさりび鉄道線は、木古内駅を除き途中下車できません。

