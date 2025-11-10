NEC佐野航大と塩貝健人がアベックゴール！日本代表選外の佐野は奮起「まだ自分は十分じゃない」

小川航基、佐野航大、塩貝健人ら3人の日本人選手が所属するオランダ1部NECナイメーヘン。

9日に行われたエールディヴィジ第12節フローニンヘン戦に2-0で勝利した。

後半6分に先制ゴールを決めたのは佐野。パスを受けてペナルティエリア内に進入すると、左足のシュートを流し込んだ。

後半16分には塩貝がクロスを押し込み、追加点を奪った。

22歳の日本代表MF佐野は、今シーズン初得点。慶應大学ソッカー部出身の快速FW塩貝は、今シーズン3点目となった。

『Forza NEC』は「日本人選手たちがNECの記念週間で華々しいスタート」と日本人コンビの活躍を讃えていた（NECは11月15日に創設125周年を迎える）。

佐野は幅広いポジションでプレーできるのも強み。本人は、これまでよりも少し高い位置でプレーしており、それが初ゴールにつながったと語っていた。

「（ゴールは）すごく簡単そうに見えたよね（笑）。

ファーストタッチは最高だったけれど、その時点ではまだゴールは見えていなかった。（シュートは）直感で、自分の感覚が裏切らないことを願っていた。

シーズン序盤は”6番“のポジションで、後ろに留まることが多く、得点に絡むことが少なかった。今はもう少し高い位置でプレーできていて、得点にもっと貢献すべきだと思っている。

（守備的MFダルコ・ネヤスミッチの加入は）間違いなく助けになっている。これまでよりも自由にプレーできる」

その佐野は、6月に日本代表デビューを果たすと、兄の佐野海舟と一緒にピッチに立った。ただ、先月に続いて、今月も代表に招集されず。

佐野は「日本（代表）の中盤には素晴らしい選手たちがいる。その中に割って入るのは難しい。まだ自分は十分ではない。今日のゴールで少し見せたけど、まだ成長できるし、それを見せ続けなければならない」とも話していたそう。