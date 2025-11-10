»ÔÌ±¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ãë´Ö¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¡ÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡¦ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤¬¡Ö°ðÀî²ñ²ñÄ¹¤ò¶ËÈëË¬Ìä¡×¤ÎÆâËë
¡Öº£Æü¡¢ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¡Ê65¡Ë¤¬¾åµþ¤¹¤ë¡£¸á¸å¤Ë°ðÀî²ñËÜÉô¤ÇÆâËÙÏÂÌé²ñÄ¹¤È²ñ¤¦¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÌÜÅª¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤ÎÃÝÆâ¼ãÆ¬¤¬µÞî±¾åµþ¤¹¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î¾ðÊó¤òFRIDAY¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï10·î30Æü¤ÎÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÇÃÝÆâ¼ãÆ¬ÂÎÀ©¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯Í¾¤ê¤¬·Ð¤Ä¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï¼¹¹ÔÉô¤Î¼ãÊÖ¤ê¿Í»ö¤òÃÇ¹Ô¡£Í§¹¥¡¦¿ÆÀÌÃÄÂÎ¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê²ñ¹ç¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤È¤Î²ñ¹ç¾ðÊó¤Ï£±½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÏ³¤ìÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤ÏÅöÆü¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤È¤Î²ñ¹ç¼«ÂÎ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢º£²ó¤Ï»þ´ÖÂÓ¤â¡Ö¸á¸å¡×¤È°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ËÈë¾åµþ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Î²ñ¹ç¤ÎÌÜÅª¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£10·î30Æü¤Î¸á¸å£±»þ¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë°ðÀî²ñËÜÉô²ñ´ÛÁ°¤Ë¤Ï´û¤Ë·Ù»ëÄ£¤ä´É³í¤ÎËãÉÛ½ð¤ÎÊ¤ÌÌ¼Ö¤¬·Ù²ü¤Î¤¿¤á¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ðÀî²ñ´´Éô¤ÎÁ÷·Þ¼Ô¤Î¼ÖÎó¤â¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤¬¹Ô¤¤«¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤À¤±¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó30Ê¬¸å¡¢ÆâËÙ²ñÄ¹¤ò¾è¤»¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤¬ÅþÃå¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´´ÉôÁÈ°÷¤ÎÀ¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿ÆâËÙ²ñÄ¹¤ÎÉ½¾ð¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¾Ð´é¤µ¤¨³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£ËÜÉô²ñ´Û¤ËÆþ¤ëÅÓÃæ¡¢µ¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ä¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÉô²ñ´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏËÜÉô²ñ´ÛÁ°¤Ë½½¿ô¿Í¤Î°ðÀî²ñ´´ÉôÁÈ°÷¤¬À°Îó¡£¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸òÄÌÀ°ÍýÌò¤ÎÁÈ°÷¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯Ãå¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ö¤Ï£²Âæ¡×¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¡¢Ä¾¸å¤ËÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ò¾è¤»¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤¬¸åÂ³¼Ö£±Âæ¤È¤È¤â¤ËÅþÃå¡£¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤ÞËÜÉô²ñ´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊË¬Ìä
²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢°ðÀî²ñËÜÉô²ñ´Û¤Î³°¤Ç¤ÏÁÈ°÷¤¬·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ»ï¥«¥á¥é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¼èºà¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ï¸á¸å£±»þ45Ê¬¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤¬ËÜÉô²ñ´Û¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸á¸å£²»þÈ¾²á¤®¡£Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿´´Éô¤¬ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆËÜÉô²ñ´Û¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î15Ê¬Í¾¤ê¤ÏÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ÈÆâËÙ²ñÄ¹¤Î£²¿Í¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ËÜÉô²ñ´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿£²¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤È¤â¤Ë½À¤é¤«¤¯¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤â¡¢ÆâËÙ²ñÄ¹¤¬±¦¼ê¤ò·Ú¤¯¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¤ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥¶¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ÈÆâËÙ²ñÄ¹¤Ï¡Ø¸ÞÊ¬¤Î·»ÄïÇÖ¡Ù¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º©°Õ¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï°ðÀî²ñ¤ÎËÜÉô¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£ËÜÉô¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¼°¤ÊË¬Ìä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶á¤¯²¿¤«Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Íè·îÃæ½Ü¡¢ÆâËÙ²ñÄ¹¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ÏÎãÇ¯°ðÀî²ñËÜÉô¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤â¡¢Íè·î¤«¤é¤Ï¡Ö»ö»Ï¤á¡×¤ä¹±Îã¤Î¡ÖÌß¤Ä¤Âç²ñ¡×Åù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤À¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£