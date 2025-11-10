¿·¼Ö97Ëü±ß¤Ç3¿Í¾è¤ê¡ª Á´Ä¹2.2mµé¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¥È¥é¥¤¥¯¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª AT¸ÂÄêÌÈµö¤ÇÁö¤ì¤ë¡õ¼Ö¸¡ÉÔÍ×¡ª ¤á¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¾è¤êÊª¡ÖNEO-ONE¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡Â¤Á¥²ñ¼Ò¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¥À¥¤¥¾¡¼¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe-NEO¡Ê¥¤¡¼¥Í¥ª¡Ë¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖNEO-ONE¡Ê¥Í¥ª¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î¼Â¼Ö¤ò¡¢Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ1³¬¤Î¼¡À¤Âå·¿¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖÄÕ²°²ÈÅÅ¡Ü(¥×¥é¥¹)¡×¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEO-ONE¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤êÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¼Ö97Ëü±ß¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe-NEO¡×¤Ï¡¢¡ÈÁö¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÅÔ»Ô·¿EVÊ¸²½¤òÈ¯¿®¡£°ÂÁ´À¡¦Èþ¤·¤µ¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ÈÅÔ»Ô¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆNEO-ONE¤Ï3¿Í¾è¤ê¤ÎÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¡¢¡ÖEV¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥É¥¢¤¬¤Ê¤¯¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶á¤¤¾è¤êÊª¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï²°º¬¤¬È÷¤ï¤ëÅÀ¤Ç¡¢±«Å·¤Ç¤âÈæ³ÓÅª²÷Å¬¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÆ±ÍÍ¤Ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ØÄä¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãó¼Ö¾ì½ê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤ÊÌÈµö¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡ÊAT¸ÂÄê²Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¸±¤äÀÇ¶â´Ø·¸¤Ï250cc¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±Åù¡£¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤âÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Äµ¤·Ú¤Ë½êÍ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤âNEO-ONE¤Ï¡¢¥À¥¤¥¾¡¼¤¬¸Ø¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2245mm¡ßÁ´Éý1150mm¡ßÁ´¹â1630mm¤È¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¼ÖÂÎ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï320kg¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤ÏºÇÂç3¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥É¥¢¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÍÑ¤Î¥ì¥¤¥ó¥¬¡¼¥É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±«É÷¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥¤¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¡¢±«Å·»þ°Ê³°¤Ï¾åÉô¤Ë´¬¤¾å¤²¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯°ÂÁ´À¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ºäÆ»È¯¿Ê»þ¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¿´ÇÛ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ò¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£½¼ÅÅ¤Ï¡¢100V¤È200V¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤â½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¡¢1²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¤ª¤è¤½100km¤È¤µ¤ì¡¢Ìó2000²ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Û¤É¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤ÎÁ´3¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï97Ëü9000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿e-NEO¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÀ½ÉÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î28Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£