ダイエットのため、一時的に「水分を抜いて」体重を減らそうとしたことのある人もいるのではないでしょうか。しかし、肥満解消と脂肪肝・糖尿病改善のための専門外来「スマート外来」担当医の尾形哲氏は、「脂肪が多い人は『水分量が少ない』」と警告します。同氏の著書『専門医が教える 1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）より、脂肪を減らすための水分のとり方をみていきましょう。

脂肪が多い人は「水分量」が少ない

減量のためには食事を制限したり、運動をしたりしなければならず、「なんだか大変そう……」と思いがちですが、ガマンせず、お金もかからず、効率よく代謝を促して、脂肪を落とす方法があります。それが、「1日1.5Lの水を飲む」ことです。

私たちの体の55〜60％は水分が占めています。血流の多い肝臓にはさらに多くの水分が含まれています。しかし、脂肪組織の水分含有率は33％程度。つまり、体に脂肪が増えると水分含有率が減っている状態に。脂肪が多い人はやせている人よりも水分量が少ないのです。これと同様のことが肝臓でも起きます。

水を「1日1.5L」飲むだけで体が変わる

忙しくて水分を摂取する時間がない、水を飲んだら太りそうという理由で水分摂取量が少ないと、体は脱水状態となり、代謝機能が低下します。結果、エネルギーを消費しにくい“太りやすい体質”になってしまいます。

だから、毎日1.5Lの水分をとる習慣を身につけてほしいのです。

成人は1日で平均、尿や便から1.6L、呼吸や汗から0.9Lの合計2.5Lほどの水分を失います※1。一方で、食事から約1.0Lの水分を摂取でき、体内で作られる水が300mlほどあります。つまり、摂取すべき必要最低限の水分量は1.2L。

しかし、やせるためには1.5Lを基準にするのが理想です。というのも、水を飲むことで一時的に代謝率が上昇し、エネルギー消費が増加することが科学的に証明されているから。さらに、腸の動きも活発になるため、便秘の改善にもつながります。排泄機能が高まれば、やせやすくなるのは当然のことです。

ただし、同じ水分だからといってジュースやスポーツドリンクなどは絶対にNG。余計な糖分を摂取して太るだけです。

「食事の前にコップ1杯の水」で、脂肪が蓄積しにくい体に

やせる水の飲み方のポイントは“水を食前にコップ1杯飲む”こと。この方法を「水分プレローディング」と呼んでいます。プレとは「事前」、ローディングとは「補給」を意味し、「水分を事前に補給する＝食前に水を飲むこと」になります。

体内の塩分濃度が上がると、体は水分不足で飢餓状態と認識し、脂肪をため込もうとする生体システムが自動的に働きます※2。だから、食事によって塩分濃度を上げすぎないように水を飲んでおけば、余計な脂肪の蓄積も防げます。

しかも、食前に水を飲めば満腹感が早まるので、食事量を減らす効果も期待できます。なお、冷水は胃腸を冷やして消化・吸収を妨げやすいので、常温か白湯で飲むことをおすすめします。

水分プレローディングの効果



■満足感を得やすい

食前に水分を摂取することで、満腹感が早く訪れます。食事量が自然に減って※3、食べすぎを防ぎやすくなります。



■間食が減る

水を事前に飲むことで食事の満足度が高まり、次の食事までの間食を減らしやすいという報告※4があります。



■エネルギー消費を増やせる

水を飲むと一時的に代謝効率が上がり、エネルギー消費が増加※5。食べても、太りにくい体質に変わっていきます。

こまめな摂取が脂肪を減らすコツ

水の飲み方ですが、一気に大量に飲んでも効果は上がりません。こまめな摂取が大切です。ちょこちょこ体を潤すことが、絶え間なく代謝を促して体のアブラを燃やす重要なカギ。

起床後にコップ1杯、午前中に500mlを数回に分けて飲み、午後に500mlを数回に分けて飲み、入浴の前後にコップ1.5杯の水を飲むようにすると、習慣にしやすいでしょう。

［図表］1日の水の飲み方モデルケース 出典：『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）より抜粋

お気に入りのボトルで水分量を「見える化」し、摂取不足を防ぐ

コップに水を注いでそのつど飲んでいると、1日にどれだけの水を飲んだか把握しにくいものです。起床後など、1日の始まりのタイミングで目盛り付きのボトルに水を入れ、飲む水の量を見える化するのが摂取不足を防ぐポイント。

最近は分量だけでなく時間まで目盛りに示して、飲むタイミングも意識できるボトルも販売されています。便利なボトルを、減量生活の相棒にしてみては。

【体験者の声】

お気に入りのボトルに入れて携帯し、いつでも体を潤す F.M.さん（44歳）



500ml入りの水ボトルを活用し、1日3本分を飲んでいます。デザインも気に入っていて、外出時にそのまま持ち出せるのが便利。今やスマホと同様に、手放せない存在になっています。

尾形 哲

長野県佐久市立国保浅間総合病院

外科部長／「スマート外来」担当医