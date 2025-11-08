夜、マクドナルドのデリバリーを頼んだ飼い主さん。ワンコたちに「デリバリーが来ても吠えちゃアカンよ」と事前に注意していたら……。その一部始終がTikTokに公開されると、記事執筆時点で335万回以上再生され、「昭和のコント並みの綺麗なオチですな」「結局パパもww」といった爆笑の声が殺到！

【動画：『今からマクドナルドの配達が来るから、吠えちゃダメ』と犬にお願いした結果→コント過ぎる光景】

「デリバリー来ても吠えちゃアカンよ」

TikTokアカウント「 とん&ぺっぺこぺー （@tonochannels）」では、2匹の愉快なワンコ「殿くん」（通称とんちゃん）と「姫ちゃん」（通称ぺっぺこぺー）、そしてお父さんとの賑やかなやりとりが投稿されています。

この日はお父さんが夜にマクドナルドのデリバリーを頼んだそうで、これから商品が届くことに！しかし、そんなお父さんにはある懸念点が。それは……

「ねぇ、今からわんわんわんわん吠えたらアカンよ」

そう、姫ちゃんはインターホンが鳴ると警戒心からか吠えてしまうそうで、お父さんは「こんな夜遅くにデリバリーに来てくれるのだから」と吠えないようにと事前に注意していたのだとか。

きちんと立ち止まってお父さんの話を聞いているかのように見える姫ちゃん。そんな姫ちゃんに話を聞いてもらうためか、姫ちゃんが着ているお洋服を、なぜか頭まで引っ張り、耳が隠れるように被せてしまうお父さん。耳、隠れてますよ！！

その後も「わんわん吠えられたら嫌でしょ？」「人の気持ちを考えられるようにならないと」とまるで我が子に言い聞かせるかのように諭すお父さん。すると、後ろからもう1匹、とんちゃんも……。

「あんたも吠えちゃいかんよ」

ひめちゃんの後ろへとやってきたとんちゃんを見て、お父さんが放った一言。それは……

「あんたが1番危ないで」

そう、とんちゃんは姫ちゃんが吠えると途端に調子に乗ってしまい、姫ちゃん以上に吠えてしまうことがあるのだとか！そのため、お父さんは姫ちゃん以上にとんちゃんに警戒していたのです！

そんな注意を受けたとんちゃん。当犬はその自覚がないようで「え？」と首を傾げる仕草も（笑）

結末は……！？

こうして事前注意はバッチリ！これでデリバリーが来ても静かに待っていられると、デリバリーが来るのを今か今かと待つ3人（2匹と1人）。すると、「ピーンポーーン」とインターホンの音が！

結果は……

「ワンワンワンワンワン！！！！」「いかーーーん！！」

インターホンが鳴った途端、一斉に吠え始める姫ちゃん、そして続くように大暴れするとんちゃん。さらに2匹を追いかけながら大声で「いかーーーん！！」「鳴いちゃいかん！！！」と叫ぶお父さん（笑）

事前注意をしたものの、やっぱり賑やかになってしまうご家族なのでした！

まるでコントのような展開が繰り広げられた殿姫お父さんによる"ある日の光景"は、 TikTokに投稿されると335万回以上も再生されるほど話題に！

コメント欄には「昭和のコント並みの綺麗なオチですな」「結局パパも同じ声量wwwww」「期待通りで爆笑w」といった声が寄せられ、一連の流れに多くのSNSユーザーから爆笑したとの報告が寄せられました！

TikTokアカウント「 とん&ぺっぺこぺー 」では、今回ご紹介したようなとんちゃんと姫ちゃん、そしてお父さんの賑やかで愉快なやりとりが多数投稿されています。見ているだけで笑顔になれる明るく賑やかなファミリーの様子をぜひ覗いてみてくださいね！

とんちゃん、姫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「 とん&ぺっぺこぺー （@tonochannels）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。