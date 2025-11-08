ハモリ動画が2億回再生！アカペラグループJETSのおじゃまコーラスに負けずに歌えるか！？
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、「つられずに歌えるか？じゃまじゃまシングス！」の収録に潜入。未公開部分も含め収録中の様子をお届けします。
【動画】リル＆キドフェノが世界のバズり動画に挑戦！
LIL LEAGUEとKID PHENOMENONから歌に自信があるメンバー、岩城星那さん（リル）、中村竜大さん（リル）、百田隼麻さん（リル）、遠藤翼空さん（キドフェノ）、山本光汰さん（キドフェノ）の5人が集結！
今回は、「ハモネプ」決勝大会にも出場し、SNSのハモリカラオケ動画が合計2億回再生という超実力派、男女混合アカペラグループJETS（Masaさん、おかのやともかさん、るーかさん、Bayashiさん、SHINOさんの代役chinen_boyさん）をゲストに迎え、「つられずに歌えるか？じゃまじゃまシングス！」。
5人は、JETSさんが特別にアレンジしてくれた激ムズアカペラコーラスにつられないよう歌唱。音程が外れた秒数が一番少ない人が勝者に。歌う順番はジャンケンで、曲目はくじで決定します。
トップバッターの隼麻さんが挑戦するのは尾崎豊「I LOVE YOU」。JETSのリーダーMasaさんによると「寄り添っているように見せかけてサビからの裏切りがふんだんに盛り込まれています」と、おじゃまコーラスも初っ端から本気！最初は「自信がある」と自信たっぷりだった隼麻さんですが…
サビの強烈な裏切りに惑わされ、「自分が浮いてる感覚」とこの表情。
爆笑していた4人も、この後、“浮いてる感覚”を実感することに!?
2人目の光汰さんは、Back number「オールドファッション」。激ムズポイントは「同じ歌詞で違うメロディーのコーラスが入る」と、ともかさん。「ハモリが得意なわけではない」という光汰さんですが、「この曲が大好き。勝ちたいな」と闘志を燃やします。
メロい歌声を響かせる光汰さんでしたが、おじゃまコーラスの猛攻に…⁉他メンバーも「光汰のこんな顔、見たことない」という普段は見せない一面を。
3人目の星那さんは、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」。今回の5曲の中で「曲としては一番難しい」と、ともかさん。さらに、おじゃまコーラスが「少しずらしながら階段状に追いかけていく」のが激ムズポイント。星那さんは「追いかけてほしくないなー」と笑いつつも、「実は自信あります。ハモリ大好きで、普段から研究しているんで。なんだったら僕が巻き込んでやるぞ」と自信満々！「いくぜ！フォー！」と、ライブさながらのノリで歌い始めた星那さんですが…
「自分の声、全然聴こえへんかったー」と想定外の展開に!?
4人目の竜大さんは、Vaundy「怪獣の花唄」。るーかさんは「サビで違うメロディーを歌ったりしているので、この曲もなかなか難しいと思います」と。
しかも、星那さんによると「竜大はハモリが大の苦手」とのこと。竜大さん本人も「ハモるのもハモられるのも苦手なので、克服しないと」とのことで、“修業の場”として挑む!?
最後の翼空さんは、木山裕策「home」。JETSさんによると、今回の5曲の中で「ハモリ的に最も難易度が高い」という難曲ですが、「ハモリは得意なので、ハモリにつられない方もいけると思います」と翼空さん。
つられず歌い切り、勝利を手にしたのは誰!?「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で今週から2週に渡って放送。
