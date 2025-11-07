「出遅れ」からヒット商品リリースへ…加熱式たばこ「Ploom AURA」開発の裏側【インタビュー】

今年7月に全国デビューした加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の売れ行きが好調だ。受動喫煙防止対策の流れから喫煙環境が大きく変化するなか、HTS（Heated tobacco stick、加熱式たばこ）の使用がユーザーに定着し、急速に需要を伸ばしている。HTSセグメントで競合他社に出遅れていたJT（日本たばこ産業株式会社）は、「Ploom AURA」で巻き返しをはかっている。ヒット商品開発の裏側を、同社RRP商品企画部統括部長の山口顕氏に聞いた。

――「Ploom AURA」の売れ行きが好調とうかがっています。

「Ploom AURA」は5月27日に先行発売、7月に全国拡販しましたが、予想を上回る勢いで好調で、8月末時点にJT史上最速で200万台を売り上げました。過去の新商品と比べて2〜3倍に達する勢いで、我々の想像以上の売れ行きでした。その結果、第三四半期累計では、HTSカテゴリでPloomは2位に浮上しています。

本製品の構想自体は2019年からありましたが、実現可能性から見送った経緯があります。これまで加熱式たばこはフィリップ・モリスの「IQOS(アイコス)」を中心に市場が形成されており、弊社もそのマーケットにいち早く対応する必要がありました。ところが開発リソースに限界があり、実現可能性の高い別のモデルを優先的に発売する必要が当時はありました。

その中でも「Ploom」ブランドが何を軸に勝負していくかを考え、「味」にフォーカスして製品開発をはじめて最初に出来上がったのが2021年発売の「Ploom X」、そして「Ploom X ADVANCED」と正統進化を遂げ、その開発から得た知見を詰め込んだのが「Ploom AURA」です。

――紙巻きたばこのノウハウに長けているJTにとって、加熱式たばこの開発は容易なことだったのでしょうか。

JTは紙巻きたばこの開発に関して、競合メーカーにも負けない技術があり、その技術を転用したリフィル（スティック）の完成度は高いと自負しています。それでも従来の紙巻きたばこの開発とはまるで違うアプローチが必要でしたし、たばこのデバイスについては、そもそも電子デバイスを作るファンクションが自社になく、ノウハウに長けた人材を集め、組織化するところからはじまりました。

以前の加熱式たばこのスティックは、先端にたばこ葉の詰まった部分が露出した状態でしたが、「Ploom AURA」のスティック「EVO」をご覧いただくと、先端にフィルター、その後ろにたばこ葉が入った部分で構成されています。またヒーターとスティックの接地面積を最大限高める加工を施すことで、より高い加熱効率を実現し、深い味わいを引き出しつつも雑味が出ないように設計しました。

「焼き魚」と「蒸し魚」の違い

――HTS市場において、JTはフィリップ・モリス(IQOS)、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(glo、グロー)に次いで業界3位のポジションにあり、悔しい思いがあったと聞いています。

ここまで加熱式たばこの需要が高まるとは、10年前は誰も思っていなかったではないでしょうか。ただ、実際に日本市場を見るとHTSのシェアが紙巻きたばこを凌駕するほどになっています。ここでの「負け」は、すなわち日本のたばこ市場での「負け」を意味することになりますので、なんとかして変えていかなきゃいけないという思いは強くありました。

――健康改正健康増進法施行やコロナ禍があり、日本の喫煙環境が急速に変わってきています。その中での加熱式たばこのシェア拡大の要因をどう捉えていますか。

2025年6月時点で、国内の加熱式たばこのシェアは46%、都市部では50%をすでに超えています。ここまで加熱式たばこが普及しているのは日本だけです。

欧州では、たしかに室内では喫煙できませんが、屋外では一部の禁煙エリアを除き制限がない。ある意味、喫煙者にとても優しい環境です。一方で日本は室内外問わず制限がありますので、喫煙できる場所を見つけること自体難しくなってきています。こうした中で加熱式タバコは、喫煙が許されるスペースを見つけてたばこを楽しみやすいという点があります。

次に、周囲に配慮する日本人の感性によるところだと思います。喫煙可の居酒屋でも、隣席がたばこを吸わない人だと配慮することがあります。こうした日本人特有の遠慮と煙が出ない加熱式たばこは親和性が高いのだと考えています。

こうした理由から、他国のマーケットよりも早い段階で日本の加熱式たばこがシェアを広げたため、新商品やマーケティング投資を集中させることができ、加速度的に拡大していったのではないかととらえています。

――「Ploom AURA」のユーザーレビューでは、「味」に高い評価が多く寄せられています。これの加熱式たばこは「どれだけ紙巻きたばこに近いかどうか」で評価されることもありましたが、専用スティック「EVO」の開発はどのようなポイントを重視しましたか。

たしかに、われわれも一時期は「紙巻きたばこの満足感をいかに再現するか」を追い求めていました。けれどもよく考えてみれば、料理で言うなら紙巻きたばこは「焼き魚」、加熱式たばこは「蒸し魚」に近いのではないか。調理方法が違うのに同じ味を目指すこと自体に無理があるのではないか、と気づいたんです。「Ploom X」から、弊社は加熱式たばこならではの美味しさを開発する新しい方向にシフトしました。

紙巻きたばこに比べて、加熱式たばこから出る味や香りの成分量は3分1程度に減少します。逆に言えば、少しの成分の足し引きでガラッと風味が変わってしまう。その中でより深みを引き出すコンビネーションを生み出すために、10万回以上のテイスティングを経て開発したのが「EVO」です。

8月発売の「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」のように、加熱式たばこだからこそのうまみや香りを引き出せるフレーバーもあり、「紙巻ききたばこの代替品」ではなく、まったく別の喫煙体験を味わっていただけるようになりました。

スタイリッシュなデバイスへのこだわり

――「Ploom AURA」のデバイスのデザインについても高い評価を受けています。開発にあたっては、どのような点にこだわりましたか。

デバイスを設計するうえで常に意識したのは「中心は常にお客様に置くべき」、つまりお客様が「Ploom AURA」というデバイスを持って、どのようにたばこを楽しまれるかをイメージすることでした。

ただ四角く切り落とされた、機械を持っていることを自覚させられるデバイスにはしたくない。そのような思いから、「Ploom AURA」については滑らかな曲線加工を施し、ボタンや液晶モニターといったメカメカしい要素を取り払い、機械的な要素をできる限り排除することに努めました。

当然、曲線にこだわると製造効率も悪いですし、製造設計もかなり複雑になります。設計セクションには相当の負担をかけましたし、製造コストも安くありません。だからといって高い価格設定にしてしまうと、お客様がたばこに求めているものとは違ってきてしまいます。最大限の工夫を重ね、できる限りお買い求めやすい価格で展開させていただいております。

ーー音楽フェスへ出展や原宿・キャットストリートでのポップアップストア展開など、「Ploom AURA」は積極的に国内マーケティングを行っていますが、どのような狙いがあるのでしょうか。

加熱式たばこについてお客様調査をすると、競合他社も含めて「どのデバイスが美味しそうか」、「どのデバイス（のたばこ）を美味しいと思っているか」ということに対して、イメージが湧きづらいことがわかりました。複数のデバイスを比較したことがあるというお客様が少ないからではないかと、われわれは考えました。

そうであるならば逆に弊社は「味」の違いを全面に打ち出し、意識的に手に取っていただけるブランドにしよう、と。そのためにはとにかく試していただく機会を増やすことが大事である、との思いから積極的にプロモーションを展開しております。

――JTは2025〜27年の3年間でHTSセクションへ6500億円を投資する計画を表明しています。これからの目標と展望を教えてください。

日本国内で言えば、やはり加熱式たばこがマーケットの中心になっていくと考えていますので、確実にシェアを取り、業界一位との差を詰めていくかがポイントです。先ほど申し上げた「味」のストロングポイントをいかに普及させていくかが課題です。

中長期的には、加熱式たばこが最終的な「終着点」とは我々も考えていませんので、市場をドラスティックに変える商品カテゴリーの探索、開発を続けていく必要があると考えています。加熱式たばこでは後を追いかける立場になってしまいましたが、次世代のカテゴリを先取りし、リードする立ち位置を確保できればと考えています。

――JTのたばこ事業は2022年よりスイス・ジュネーブにあるJTIに本社機能を置き、世界各国で製造販売しています。グローバルでの展望をお聞かせください。

グローバル戦略では、2028年に向けてトータルで10%中盤のシェア獲得を目指していきます。現時点でグローバルシェアは8.7%、この2年で倍増しました。短期的にはまずこの目標を確実にクリアし、中長期的には国内と同じで、将来のビジネスの芽を確実に見つけ、育てていくことになります。

世界各国のたばこ市場はそれぞれ違いがあります。たとえばイギリスでは電子たばこが、北欧では歯と歯茎の間に挟むニコチンパウチが人気を集め、市場を形成しています。そうした各国ごとの市場特性を踏まえて最適な商品を送り出し、競争力を確保することが今後重要になってくると考えています。

