覆面ホラー作家・雨穴の最新作『変な地図』が「BOOK」1位【オリコンランキング】
覆面ホラー作家・雨穴氏の2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、11月6日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間12.6万部を売り上げ、1位を獲得した。
【動画】ホラー作家・雨穴、初の記者会見を開催 外国人記者を前に突然踊りだす“奇行”
本作は、「オリコン年間“本”ランキング 2024」において、BOOK・文庫の2冠【※】を達成した、『変な家』シリーズ最新作。著者・雨穴氏の作品は、物語と密接に結びついた「図版」や「絵」がナゾを解く手がかりとなる、“マンガ小説的作風”が特徴。過去作では自身が手がけた図版が多数収録されている。
今作では、その特徴をさらに進化させ、「小説」と247点以上の「地図」や「図版」で構成された“マップ・ミステリー”として展開。子どもや10代・20代など、本に親しみの少ない層でもパズルのように楽しめる一冊となっている。
【※】「オリコン年間“本”ランキング 2024」で『変な家2 〜11の間取り図〜』が「BOOK」1位、『変な家 文庫版』が「文庫」1位を獲得し、2冠を達成
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月10日付：集計期間：2025年10月27日〜11月2日＞
