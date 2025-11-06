この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

さざえ氏が、自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【謎仕事】「１日中ひたすらDMします」25卒男性、闇の会社に転職してしまう…」と題した動画を公開。2025年卒ながら既に2度の退職を経験したという男性が登場し、その壮絶な社会人経験を語った。



動画に登場した25卒男性は、1社目のメーカーを「仕事がなく暇だった」という理由で5ヶ月で退職。その後、「忙しい環境」を求めて転職した2社目の実態が、今回の相談の核心であった。その仕事内容は、ライブ配信者を発掘するため「1日に何百件もスパムメールを送りつける」というものだったという。



男性によると、その会社は劣悪な労働環境だった。毎朝の朝礼では、事業部長の機嫌が悪いと「殺すぞ」といった暴言が飛び交い、ミーティング中にタバコを吸うことも日常茶飯事だったと明かす。さらに、同僚が2週間で退職するほどの環境で、時間外労働の強制や、時には物理的な暴力もあったと告白した。



当初、この会社を選んだのは「基本給30万円」「服装自由」といった好条件に惹かれたからだという。しかし、実際には基本給は固定残業代込みの金額であり、インセンティブも「3ヶ月で30人」という達成困難なノルマをクリアしなければ発生しない仕組みだった。男性は、DMを送るためのSNSアカウントがすぐに凍結されてしまう作業の非効率さも相まって心身ともに疲弊。日常的なパワハラに耐えきれず、入社からわずか1ヶ月で休職し、その後退職に至った。現在は3社目を目指し、転職活動中であると語り、自身の経験を赤裸々に明かした。